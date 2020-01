immcologne – Pure Talents Contest 2020: 20 Ideen für das Wohnen von morgen

Drucken

Die Nominees stehen fest: auf der imm cologne 2020 werden insgesamt 20 innovative Produkte aus der Einrichtungswelt von 23 Designern internationaler Herkunft im Rahmen der Pure Talents Contest-Ausstellung gezeigt. Die jungen Designer setzen sich dabei mit ihren Designlösungen mit dem Klimawandel auseinander oder entwickeln multifunktionale Ideen für veränderte Wohnbedingungen. Die von den Designern persönlich präsentierten Prototypen reichen vom Open-source-Staubsauger über eine Vasenkollektion aus 100% recyceltem Acryl bis hin zu multifunktionalen Tischen und Arbeitsplätzen: Der Pure Talents Contest zeigt 20 Ideen für das Wohnen von morgen.

Der Kölner Nachwuchswettbewerb für Designer bestätigt mit 862 Produkteinreichungen aus 59 Nationen wieder sein internationales Renommee. Im Oktober kam die jährlich neu zusammengestellte Jury des Pure Talents Contest in Köln zusammen, um die Produkteinreichungen aus aller Welt zu sichten. Nur 20 Produkte schafften es bis in die Ausstellung, die jedes Jahr während der internationalen Einrichtungsmesse imm cologne Design-Interessierte und Design-Macher anzieht. Entsprechend seinem hohen Anspruch an Qualität und Internationalität ist auch die Jury des Pure Talents Contests 2020 wieder hochkarätig besetzt: Dieses Mal mit den Designern Sebastian Herkner (Deutschland), Philippe Malouin (Großbritannien), Designerin Gesa Hansen (Deutschland/Dänemark), dem Art Director von Cappellini, Giulio Cappellini (Italien) sowie dem IDEAT-Redakteur Johannes Hünig und der Chefkuratorin des Design Museums Helsinki, Suvi Saloniemi.

Der von der Koelnmesse zum 17. Male ausgelobte und organisierte Wettbewerb richtet sich speziell an Gestalter, die sich noch im Studium befinden oder ihre Ausbildung gerade erst beendet haben. Er gehört zu den weltweit renommiertesten internationalen Wettbewerben für junges Design.

Perfekte Prototypen für eine verbesserungsfähige Welt

Während vieles, was derzeit in der Einrichtung angesagt ist, wieder glamourös und elegant daherkommt, zeichnet die ausgewählten Produkte der nächsten Designergeneration ein eher leiseres Auftreten aus, häufig gepaart mit der nicht weniger eleganten Ausstrahlung subtiler Ernsthaftigkeit und Kompromisslosigkeit. Die Ausstellung wird viele Alltagsgegenstände zeigen, die auf das Wesentliche reduziert sind, das moderne Leben einfacher machen und überschaubarer gestalten. Die Jury hob hervor, dass viele der ausgewählten Produkte schon sehr ausgereift sind. „

Verlässliche Konstante: Förderung von jungen Designern

Für die 23 Designer heißt es nun, sich für die Reise zur imm cologne 2020 vorzubereiten. Unter den nominierten Teilnehmern sind vier Teams zu finden, während sich ein Designer gleich mit zwei Produkten für die Ausstellung qualifizieren konnte. Die Teilnehmer kommen dieses Jahr aus 13 verschiedenen Nationen; neben einem starken Teilnehmerfeld aus Deutschland und dem übrigen Europa ist Asien mit sechs nominierten Designern hierbei auffallend gut vertreten.

Die imm cologne nimmt die Förderung von jungen Talenten sehr ernst: „Wir legen den Fokus ganz bewusst nicht auf die Masse, sondern auf die Qualität der ausgestellten Entwürfe. Wir beobachten mit Freude, dass dieses Konzept Erfolg hat, denn aus dem Pure Talents Contest gehen jedes Jahr Designerinnen und Designer hervor, die sich im Markt behaupten können und Erfolge feiern. Dabei wollen wir mit den jungen Designern keinen Umsatz machen, sondern sehen das als Investition in zukünftige Generationen von Kreativen und damit in die Vitalität der für uns wichtigen Einrichtungsbranche. Darin unterscheiden wir uns schon zu manch anderem Messestandort”, so Matthias Pollmann, Geschäftsbereichsleiter Messemanagement bei der Koelnmesse.

Nachhaltige Produktkonzepte und flexible Produkte für sich ändernde Nutzungen

Wie ein roter Faden zieht sich das Thema Nachhaltigkeit durch die Einreichungen zum Pure Talents Contest. Die Produktentwicklung unter Ressourcen sparenden und möglichst klimaneutralen Rahmenbedingungen scheint auf dem Lehrplan aller nationalen und internationalen Designhochschulen zu stehen. Besonders häufig wurden bei den nominierten Entwürfen nachwachsende Naturmaterialien oder Recyclingmaterial verwendet, aber auch Hightech-Materialien. Auffällig sind auch Konzepte, die Alternativen zu elektrischen Alltagsgeräten suchen oder zur Wiederverwendung funktionstüchtiger Bauelemente in Upcycling-Projekten.

Hohe Mieten, immer kleinere Wohnungen und sich ständig veränderte Wohnsituationen kennzeichnen auch den Alltag junger Designer. Diese Rahmenbedingungen nehmen viele zum Anlass, flexible, individuelle und mehrfach nutzbare Produktlösungen zu entwickeln: multifunktionale Raumtrenner, Leichtgewichte sowie clevere Beschläge und Konstruktionen für einfach montier- und demontierbare Produkte und Klappmöbel kamen so zustande.

Pure Talents Contest-Ausstellung in der Passage 2/3

Die 20 nominierten Entwürfe werden auf der imm cologne in der bekannten Wettbewerbsausstellung des Pure Talents Contest in der Passage zwischen Halle 2 und 3 gezeigt. Für die ausgewählten Designer und Designerinnen ist die Präsentation ihrer Entwürfe auf der imm cologne die ideale Plattform für einen erfolgreichen Start in die Design-Karriere.

Zudem wird für den Pure Talents Contest 2020 erstmalig auch ein Audience Prize vergeben, dessen Preisträger über einen people´s vote über die soziale Plattform Instagram bestimmt wird. Die Preisträger werden am Montag, dem 13. Januar 2020, um 14.00 Uhr im Rahmen einer Preisverleihung auf dem Veranstaltungsforum „The Stage“ (Halle 3.1) bekanntgegeben.

Die nächsten Veranstaltungen:

imm cologne – THE INTERIOR BUSINESS EVENT (Publikumstage Freitag, Samstag und Sonntag), Köln 13.01. – 19.01.2020

ZOW – ZULIEFERMESSE FÜR MÖBELINDUSTRIE UND INNENAUSBAU, Bad Salzuflen 04.02. – 06.02.2020

interzum guangzhou – Asiens führende Fachmesse für Holzverarbeitungsmaschinen, Möbelfertigung und Raumgestaltung, 28.03. – 31.03.2020

Weitere Informationen finden Sie unter www.imm-cologne.de

Quelle: Köln Messe