Innovative Küchenwände zum Klingen bringen: Neue strategische Partnerschaft zwischen WHD und THEWALL

WHD und THEWALL, Weltmarktführer technisierter Rückwandsysteme im Plug and Play Format, kooperieren ab sofort beim Thema unsichtbares Soundsystem und vereinbaren eine strategische Partnerschaft. THEWALL, ein mehrfach ausgezeichnetes deutsches Unternehmen das die innovativen Rückwandsysteme in Manufakturarbeit customized, bietet für seine modularen Rückwandsysteme nun optional unsichtbar integrierten Sound von WHD an. Durch die Audio-Innovation aus dem Südwschwarzwald, bei der unsichtbar eingebaute Schallwandler das jeweilige Material zum Klingen bringen, werden Räume wie Küchen, Schlafzimmer und auch Flure nicht nur ästhetisch, sondern auch klanglich zum Wohlfühlort.

Die modularen, technisierten Rückwandsysteme im Plug and Play Format (THEWALL) können ab sofort auch mit unsichtbaren Soundsystemen von WHD ausgestattet und zum Klingen gebracht. Echter Mehrwert für Kunden und Händler.

„Die unsichtbaren Soundsysteme von WHD bieten die perfekte Möglichkeit, um unsere Kernelemente Design und Licht um den Faktor Klang zu komplettieren. Mit dieser innovativen Audio-Lösung steigern wir das emotionale Erleben in unseren Küchen und bieten den Kunden einen klanglichen, ästhetischen und funktionalen Mehrwert.“ – Johannes Falk, Executive Partner THEWALL

Funktional, ästhetisch, hygienisch: Unsichtbare Soundsysteme in Küchenwänden

Radios und Lautsprecher, die in der Küche unter Staub, Fett und Feuchtigkeit leiden, gehören dank der modularen Küchenwänden von THEWALL, die mit unsichtbaren Soundsystemen ausgestattet sind, nun der Vergangenheit an. Stattdessen verbindet der Kunde sein Smartphone oder Tablet via Bluetooth direkt mit dem eingebauten unsichtbaren Soundsystem und streamt die Musik seiner Wahl. Die an der Rückseite der jeweiligen Küchenwand befestigten Schallwandler bringen das Material zum Klingen und erfüllen den Raum mit sattem Klang. Dank einfacher und individueller Konfiguration wird im Vorfeld jede Oberfläche optimal berechnet und ausgelegt. Die einfache Handhabe ermöglicht ein maximales Klangerlebnis, ohne dass zusätzliche Geräte oder Verkabelungen das ästhetische Moment stören oder nützlichen Platz wegnehmen.

“Schnell war klar, wie gut sich WHD und THEWALL im Hinblick auf Produkt und Vision ergänzen. Unsere Kooperation bietet wunderbare Möglichkeiten zur Weiterentwicklung, sowohl für heimische als auch internationale Märkte.“ – Stefan Huber, Geschäftsführer WHD

WHD ist ein mittelständisches Familienunternehmen mit 90jähriger Geschichte und einem einzigartigen Team aus 50 Spezialisten. Mit Erfahrung und Herzblut wird Technik und Emotion miteinander verbunden, um faszinierende und innovative Audio-Lösungen ‘Made in Germany’ in der Schwarzwald-Region zu entwickeln. Das Unterhaltungselektronik-Portfolio von WHD reicht von hochwertigen Hifi-Lautsprechern für zu Hause über innovative Audio-Lösungen für Unternehmen bis hin zu höchst speziellen Industrielösungen. Dabei vereint WHD die gesamte Wertschöpfungskette vom Konzept bis hin zur Produktentwicklung, Produktion und Service. Verkauf und Vertrieb werden auch auch im E-Commerce unterstützt.

Weitere Informationen finden Sie unter www.whd.de

Quelle: WHD