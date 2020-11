Innovative Lösungen für bessere Dunstabzüge

Das zeigt eine aktuelle Broschüre von LenteAkkoord, die auch zum Thema Feinstaub neue und wichtige Erkenntnisse enthält. In der Publikation werden Lösungen beschrieben, bei denen Gesundheit, Komfort und eine hohe Energieleistung in Einklang gebracht werden.

In der neuen Broschüre zum Thema “Bessere Dunstabzüge in Neubauten” empfiehlt die Initiative LenteAkkoord innovative Produkte des Küchenzubehörspezialisten Naber. Zum Beispiel die THERMOBOX, ein universelles automatisches Wärmerückhaltesystem, das den Energieverlust über den Abluftkanal eines ausgeschalteten Dunstabzugssystems stark reduziert. LenteAkkoord ist ein Zusammenschluss führender Bau- und Immobilienverbände der Niederlande und dem Minister der BZK (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties/Ministerium für Inneres und Königreichsbeziehungen), die das sehr energieeffiziente Bauen vorantreiben. Im Mittelpunkt steht dabei das Wohlbefinden der Bewohner.

Zu- und Abluft: Vollautomatisch energieeffizient

Für die in luftdichten Gebäuden enorm wichtige Zu- und Abluftführung hat Naber mit der Wanddurchführung COMPAIR® BIXO Balance® die passende Lösung. Der Clou ist hier das patentierte TwisterTec-Verschlusssystem: Ein kleiner Elektromotor verdreht eine verschleißfeste Textilmembran wie eine Tüte. In geschlossenem Zustand ist der Durchlass damit nicht nur hermetisch dicht, sondern es entstehen gleich drei dämmende Luftkammern. Der U-Wert ist unerreicht niedrig und liegt bei 0,8 W/(m²K). Die im Gerät integrierte Elektronik registriert den Abluftstrom des Dunstabzugs und öffnet den Durchlass schon bei geringen Volumenströmen vollständig. Gleichzeitig steuert ein Funksignal den Zuluftmauerkasten an, der sich automatisch öffnet und nach dem Kochen wieder schließt.

Feinstaub entfernen nur mit Abluft-Dunstabzug

Mehr als die Hälfte allen Feinstaubs (PM 2,5) entsteht innerhalb der Wohnung, vor allem beim Backen, Braten und Grillen. Insbesondere beim Kochen mit Erdgas entstehen hohe Konzentrationen an Stickoxid NO x und Feinstaub. Die Experten von LenteAkkoord empfehlen hier zur Reduzierung der Geruchs- und Feinstaubbelastung Dunstabzüge mit Abluftführung nach außen. “Eine Rezirkulations-Dunstabzugshaube fängt die Verunreinigungen nicht auf und ist aus diesem Grund nicht für das Kochen auf Erdgas geeignet”, heißt es in der Broschüre. COMPAIR® flow von Naber ist ein komplettes Luftkanal-Programm inklusive Mauerkästen und Jalousien, das zu allen Ablufthauben auf dem Markt kompatibel ist.

Downdraft und Abluft? Funktioniert!

Das gilt auch für die beliebten Downdraft-Dunstabzüge. Üblich war hier bislang eine Umluftführung über einen im Küchenschrank montierten Aktivkohlefilter. Neben möglichen Feuchteschäden am Möbelkorpus hat diese Variante den Nachteil eines deutlich höheren Geräuschpegels sowie langer Nachlaufzeiten zum Trocknen des Filters. Naber bietet hier mit GREENflow® eine geschlossene und hocheffiziente Umluftlösung im Sockelbereich des Küchenschranks an. Alle gestalterischen Freiheiten offen lässt aber auch die Abluftlösung für Downdraft im Naber-Programm. Mit dem im Fußbodenaufbau verlegbaren Metallkanalsystem COMPAIR STEEL flow®, dem COMPAIR® Turbo 150 Mauerkasten inklusive des Wärmerückhaltesystems THERMOBOX oder dem Edelstahl-Luftauslass COMPAIR® Tower, sind freistehende Kochinseln inklusive Downdraft und effizienter Abluftführung einfach umzusetzen.

Ausführliche Informationen zu den innovativen Lösungen für bessere Dunstabzüge unter www.compair-flow.com.

Quelle: Naber