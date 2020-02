Inspiration pur bei der creativ 2020: Nützliches und Dekoratives für das ganze Jahr

Drucken

Außergewöhnliches und Dekoratives präsentieren werden. In einer Stadt des alpinen Flairs, der pulsierenden Trends, der Ruhe und Erholung, des Schmucks & der modischen Accessoires.

Stadt-Bummel durch vier Stadtviertel

Die creativ Stadt versteht sich mit ihren vier Stadtvierteln als Impulsgeber und Ideenlieferant. Denn nichts inspiriert so sehr und bringt auf so viele neue Ideen wie ein Städtetrip. Im jungen aufstrebenden TREND-Viertel gibt es alles was „state of the art“ ist. Also die Trends für Weihnachten, Ostern oder einfach fürs ganze Jahr. Das glitzernde und schmucke CHIC-Viertel vereint Schmuck, Accessoires und Mineralien. Diesem Glanz und Glamour kann sich beim Stadtbummel niemand entziehen. Etwas, das es nirgendwo anders gibt, ist das ALPIN-Viertel, das der creativ Stadt ihre ursprüngliche und traditionelle Note gibt – sozusagen die Altstadt. Souvenirs und Kunsthandwerk aus dem Alpenraum, nachhaltig, regional und immer mit einer Geschichte im Hintergrund sind hier zuhause. Im HOME-Viertel finden Wohlfühlspezialisten und Ambiente-Profis wie Apotheken, Hotels und Gastronomiebetriebe genau jene Dinge, die sie ihren Kunden ans Herz legen. Sozusagen alles, was man für’s Well-Being und die ganz private Auszeit braucht.

Unterschiedlichste Aussteller, die das Besondere vereint

Das im Vorjahr erfolgreich eingeführte neue Messekonzept mit vier Stadtvierteln und das neue, trendige Messedesign, das viel Liebe zum Detail mitbringt, sind für die besondere Atmosphäre der creativ verantwortlich. Was die Aussteller – vom langjährigen Fixstarter bis zum Newcomer – auch diesmal wieder verbindet, sind Produkte, die durch Kreativität, höchste Qualität und nicht selten auch durch eine Idee überzeugen, aus der letztendlich das Besondere entsteht.

In einer ganz anderen Produktkategorie beheimatet sind die Design-Leuchten, Lampen und Lichtobjekte von Smart and Green. „Schönes Licht an jedem Ort“ lautet das Motto, denn die kabellosen, bruchfesten und witterungsbeständigen Produkte lassen sich ganz einfach überall hin mitnehmen und kreieren eine wundervolle Lichtstimmung. Aber auch hier spielt das Thema Nachhaltigkeit einen entscheidenden Faktor: Der niedrige Stromverbrauch von ca. 1 Watt, die sehr lange Lebensdauer und über 95% recycelbare Materialien sind einzigartig. In Sachen Design genauso außergewöhnlich präsentieren sich bei der creativ wie dann auch in den eigenen vier Wänden die Stadtkarten des jungen Labels Citography.

Online Ticket ermöglicht mehr als 40% Ersparnis

Die creativ – die Stadt der Ideen ist am Freitag und Samstag, 28. und 29. Februar 2020, von 09:00 bis 18:00 Uhr und am Sonntag, 1. März, von 09:00 bis 17:00 Uhr geöffnet. Das Online-Ticket gibt es bereits um 9,50 Euro, was eine Ersparnis von 6,50 Euro gegenüber dem Kauf an der Tageskasse bedeutet. Also schnell online ein Ticket sichern! Der Eintritt ist ausschließlich Fachbesuchern aus dem Handel und Gewerbe mit Branchennachweis vorbehalten. Private Konsumenten haben keinen Messezutritt!

Details zur creativ Stadt gibt es unter www.creativsalzburg.at

