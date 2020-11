INTERNATIONALE EISENWARENMESSE KÖLN 2021 EUROPÄISCHE PRESSEKONFERENZ 29.10.2020

Unter dem Motto “Wir werfen den Motor an“ findet vom 21. bis 24. Februar die INTERNATIONALE EISENWARENMESSE KÖLN statt.

Als eine der ersten hybriden Messen verbindet sie ein sicheres Live-Event mit einer Online-Plattform. Die breite Themenvielfalt sowie das umfangreiche Event- und Workshop-Programm stoßen bei den Ausstellern auf große Resonanz. Bislang haben sich 2.762 Unternehmen angemeldet, darunter internationale Player wie Metabo mit der CAS Gruppe, Gesipa, HAZET, Pferd Rüggeberg, Proxxon, Prebena, Reyher, Scheppach Stanley Black & Decker, Wiha, Witte und Kukko. Auf die Besucher warten innovative Lösungen für E-Commerce, 5G und 3D-Druck sowie einzigartige Produkt- und Technologie-Neuheiten.

Für jeden, der sich für die Zukunft der Hartwarenbranche und die neuesten Trends interessiert, ist die INTERNATIONALE EISENWARENMESSE ein Muss –schon aufgrund des innovativen hybriden Veranstaltungsformats aus Präsenz- und Online-Event. Die für erfolgreiche Messen so elementaren physischen Produktpräsentationen und hochkarätigen Networking-Formate werden durch spannende digitale Angebote ergänzt. So generiert die INTERNATIONALE EISENWARENMESSE noch mehr Reichweite und bietet den Ausstellern zusätzliche Business- Chancen und ein breiteres Spektrum an Besuchern national und international.

Auch im nächsten Jahr präsentiert sich wieder der gesamte Hartwaren-Industriemarkt. Das Segment Werkzeuge bildet auch 2021 wieder die Kernkompetenz der Messe ab. Zahlreiche namhafte Aussteller präsentieren ihre neuesten Entwicklungen – von Handwerkzeugen über Werkzeugzubehör bis hin zu Werkzeugmaschinen. Neben aktuellen Lösungen für Befestigungstechnik und das Trennen von Werkstoffen stehen auch Ideen für Arbeitserleichterung und -beschleunigung im Fokus.

Auch der Bereich Industriebedarf ist mit rund 450 Ausstellern vertreten. Das Angebot an Kompressoren, Hochdruckreinigern, Schweiß- und Lötgeräten, Werkstatt-, Laden- und Lagereinrichtungen, Leitern und Baugerüsten sowie Produkten für den Arbeitsschutz deckt das gesamte Spektrum ab.

DIY-Boulevard: Jetzt auch international

Der beliebte DIY-Boulevard wird 2021 mit 13 Ausstellern aus dem Ausland erstmals international. Durch Hinzunahme der Halle 11.2 steht noch mehr Platz für die in Kooperation mit dem Herstellerverband Haus & Garten (HHG) und der fediyma bespielte Ausstellungsfläche zur Verfügung. Auf 240 Metern zeigen Unternehmen aus der Bau-, Haus- und Gartenbranche ihre Produktneuheiten.

Neue Plattformen und Events mit Mehrwert

Neue Themenplattformen und innovative Sonderschauen bieten auf der INTERNATIONALEN EISENWARENMESSE 2021 exzellenten Mehrwert für Aussteller und Besucher. In der hochkarätig besetzten „eCommerce area“ dreht sich alles um den Megatrend Digitalisierung des Handels – mit innovativen, disruptiven Lösungen und Strategien für Payment, Shopsysteme, Enterprise Resource Planning (ERP), Hosting, Search Engine Optimization (SEO) sowie Multichannel. Auf der Expo am 23. und 24. Februar präsentieren sich auch Online-Riesen wie Facebook, eBay sowie Business-Anbieter wie shopware. Begleitet werden die Präsentationen von einem nicht minder spannenden Bühnen- und Vortragsprogramm mit Expertentalks und hochkarätigen Keynotes – etwa von Digital- Rockstar Michael Atug und Digitalisierungspapst Frank Thelen. Details zur eCommerce area finden Sie unter https://www.eisenwarenmesse.de/events/events/ecommerce-area/ beliebte DIY-Boulevard wird 2021 mit 13 Ausstellern aus dem Ausland erstmals international. Durch Hinzunahme der Halle 11.2 steht noch mehr Platz für die in Kooperation mit dem Herstellerverband Haus & Garten (HHG) und der fediyma bespielte Ausstellungsfläche zur Verfügung. Auf 240 Metern zeigen Unternehmen aus der Bau-, Haus- und Gartenbranche ihre Produktneuheiten

Hochkarätige Sonderschauen und Eventprogramm

2021 werden die Sieger- und Nominierten-Produkte des EISEN Innovation-Awards, der in diesem Jahr rein digital stattgefunden hat, prominent vorgestellt. Infolge des regen Teilnehmerzuspruchs und der inhaltlichen Weiterentwicklung der Kooperation mit der Koelnmesse richtet der Bundesverband Materialwirtschaft, Einkauf und Logistik e. V. (BME) am 23.02.2021 wieder einen Einkäufertag aus. Themen sind unter anderem: Top-Kennzahlen im Einkauf, eProcurement, Stahlbeschaffung, Trends im C-Artikel-Management, Blockchain und Bitcoin sowie die Zusammenarbeit von Technik, Lieferanten und Einkauf.

5G und 3D-Druck sind weitere Trendthemen in der Hartwarenbranche. Schließlich ermöglichen sie die Optimierung von Bestell-, Logistik- und Verkaufsprozessen. Mit „Nokia’s Factory in a Box“ stellt Nokia ein Praxisbeispiel vor und gibt einen Überblick über das Potenzial von Campus-Netzen, innovative industrielle Anwendungsfälle mit 5G sowie technische Realisierungsmöglichkeiten.

EISENWARENMESSE@home – das digitale Messeerlebnis

Dank des hybriden Konzepts wird die INTERNATIONALE EISENWARENMESSE auch digital zum Erlebnis. Denn neben der Präsenzveranstaltung wird es eine digitale Plattform geben. Hier wird das gesamte Eventprogramm gestreamt – und ist damit live on demand verfügbar. Für Interaktion und Austausch stehen Brand Showrooms und Stages bereit, auf denen Aussteller sich und ihre Produkte präsentieren können. Im Virtual Café können sie sich direkt mit Kunden und Partnern austauschen. Auch Matchmaking wird mit digitalen Tools grenzenlos und noch individueller: Denn mit der Discovery Graph bietet sich eine besonders einfache und effiziente Möglichkeit, über eine intelligente visuelle Filtersuche neue Kontakte zu knüpfen.

#ROCK-SAFE4business: Umfassendes Hygieneprogramm für sicheres Networking

Mit der Durchführung der INTERNATIONALEN EISENWARENMESSE 2021 als hybride Veranstaltung wird die Koelnmesse sowohl dem Wunsch nach persönlichem Networking als auch den Sicherheitsbedürfnissen von Ausstellern und Besuchern gerecht. Bestmögliche Sicherheit gewährleistet dabei das umfassende Hygienekonzept #B-SAFE4business mit hochmodernen Belüftungsanlagen sowie auf fünf Meter verbreiterten Gängen und zwei zusätzlichen Messehallen, die persönliche Begegnungen mit Abstand ermöglichen. All diese Maßnahmen sind aktuell im #BSAFE4BUSINESS Village zu sehen: Hier präsentiert die Koelnmesse auf circa 5.000 Quadratmetern in Halle 9, wie die gesetzlichen Schutzvorgaben in die Veranstaltungspraxis internationaler Messen umgesetzt werden.

„Für das Frühjahr 2021 bietet die INTERNATIONALEN EISENWARENMESSE erneut ein starkes Ausstellerfeld und viele Mehrwerte für Aussteller und Besucher. Wir sind also bestens vorbereitet,“ erklärt Matthias Becker, Director der Messe. Neben der großen Themenvielfalt und dem hochkarätigen Rahmenprogramm trägt nicht zuletzt der Wille der Branche dazu bei, eine starke Messe zu machen. „Mit unserem hybriden Konzept schaffen wir eine unverzichtbare Business-Plattform für die Vernetzung sämtlicher Akteure, die Reaktivierung geschäftlicher Beziehungen und die Etablierung von Neugeschäft – damit es in unserer Branche zügig und nachhaltig wieder aufwärts geht.“

Weitere Informationen finden Sie unter www.eisenwarenmesse.de

Quelle: Köln Messe