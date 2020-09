interzum 2021 pusht unternehmerischen Nachwuchs mit neuem Start-up-Gemeinschaftsstand

Die internationale Leitmesse interzum in Köln ist das führende 360°-Event für die Entscheider aus Möbelindustrie und Innenausbau. Die etablierte B2B-Veranstaltung der Zulieferer spannt für seine Besucher alle zwei Jahre einen umfassenden thematischen Bogen über die vielfältigen Zukunftsthemen und Produktinnovationen für das Wohnen von morgen. Den Messemachern besonders am Herzen liegt der weltweite unternehmerische Nachwuchs mit seinen innovativen und oftmals disruptiven Ideen, der es gerade in Krisenzeiten wie der aktuellen schwer hat, Kunden zu finden und sich neue Märkte zu erschließen. Deshalb richtet die Koelnmesse auf der kommenden interzum vom 4. bis 7. Mai 2021 erstmals einen Gemeinschaftsstand für Start-ups ein.

Für nahezu alle Start-ups gilt gleichermaßen: Besonders die erste Zeit unternehmerischer Selbständigkeit ist besonders hart und schwierig – obgleich viele der einzigartigen Ideen und Konzepte bereits auf dem Tisch liegen. Unterstützung ist also höchst willkommen, und genau die bietet der Messeveranstalter Koelnmesse ab der interzum 2021 – der internationalen Leitmesse für Möbelindustrie und Innenausbau – interessierten Gründern und Pionieren an.

Start-up-area für Jungunternehmer

Die neue Start-up-area ist geclustert in zueinander offenen Ausstellungsständen mit jeweils 4 Quadratmetern Grundfläche. Interessierte Jungunternehmer aus aller Welt buchen stets ein Full-Service-Paket, welches Standbau, Beleuchtung, ein Bündel an verschiedenen Kommunikationsmaßnahmen, aber auch Eintritts- sowie Parktickets und vieles andere mehr umfasst. Mit einem niedrigen vierstelligen Euro-Betrag bleibt der Kostenblock überschaubar und verbindlich.

Hier, wo Entscheider aus Industrie und Handwerk, Architekten und Gestalter jede Menge neuartiger Werkstoffe, Materialien und Produktionsprozesse entdecken und in verschiedenen Foren überraschende Ideen bzw. Konzepte diskutieren, ist die perfekte Plattform für die Newcomer der Branche. Denn von hier kommen die entscheidenden Impulse für das globale Einrichten – hier knüpfen Unternehmer, Meinungsführer und Multiplikatoren ihre Kontakte und machen attraktive Geschäfte.

Entscheidungsträger auf der interzum

Zuletzt 2019 waren das rund 75.000 Fachbesucher, davon über 55.000 aus dem Ausland. Etwa 50% Prozent von ihnen kamen aus der Industrie, weitere 25% aus dem Handel. Unter den interzum-Besuchern finden sich mit rund 70% „ausschlaggebend“ oder „mitentscheidend“ an Beschaffungsentscheidungen Beteiligten zudem ein ungewöhnlicher hoher Anteil an Entscheidungsträgern. Damit ist die interzum ein ausgesprochener „Matchmaker“ für neue Beziehungen und Geschäfte, und die Start-up-area empfiehlt sich gezielt als Anlaufpunkt für Unternehmen, die auf der Suche nach Partnern mit frischen Ideen sind.

Mindestens ebenso wichtig wie der finanzielle Aufwand ist jedoch der gewährte Support bei der Zielgruppenansprache in dieser entscheidenden Startphase junger Firmen. Und dabei kann die interzum wirklich überzeugen: Buchende Start-ups werden unterstützt durch Beiträge in Fachmagazinen, in Social Media, in Newslettern, im eigenen Ambista-Netzwerkaccount für die Branche, durch die Teilnahme an der Speakers Corner und am Matchmaking 365, durch das Online-Listing auf der interzum-Webseite und durch die öffentlichkeitswirksame Präsentation der Start-ups im Messekatalog, in der interzum-App oder über das Online-Pressefach – die Möglichkeiten bleiben ungezählt und flankieren nicht nur die Messeteilnahme, sondern fördern nachhaltig den Markteintritt innovativer Jungunternehmen.

Quelle: Köln Messe