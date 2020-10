ISH digital 2021 – Matchmaking und Leadgenerierung im Fokus

Die Weltleitmesse für Wasser, Wärme, Klima geht neue Wege und findet vom 22. bis 26. März 2021 digital statt. Ziel: Alle Branchenexperten fünf Tage lang zusammenzubringen und zu vernetzen. Wolfgang Marzin, Vorsitzender der Geschäftsführung der Messe Frankfurt: „Wir haben in den vergangenen Wochen mehr als engagiert daran gearbeitet, dass die ISH 2021 die zentrale Branchen-Plattform für Business und Wissensaustausch für die SHK-Branche wird. Wenn wir schon keine physische Messe in Frankfurt abhalten können, dann bringen wir sie eben zu den Leuten nach Hause und fokussieren uns darauf was wir schon immer am besten konnten: Angebot und Nachfrage zusammenbringen, Wissen vermitteln und neue Impulse und Lösungen zeigen.“

ISH Contactor und ISH digital Plattform 2021

Die Präsenz der Aussteller besteht zukünftig aus zwei Bausteinen: Dem ISH Contactor und der ISH digital Plattform 2021. Der ISH Contactor ist der internationale Hub und die Suchmaschine für Wasser, Wärme und Klima an 365 Tagen im Jahr. Auf www.ish.messefrankfurt.com erreichen die Firmen für einen Zeitraum von zwei Jahren alle SHK-Interessierten mit ihrem individuellen Profil, das sie jederzeit anpassen, ändern und erweitern können. Mit einer Zugriffzahl von über 1 Mio. Besuche für diesen Zeitraum ist dies das weltweit größte Branchenverzeichnis der SHK-Welt. Ferner wird hier der Content für die Branche aufbereitet.

Herzstück ist die ISH digital Plattform, das virtuelle Live-Event vom 22. bis 26. März 2021. Hier werden alle Aktivitäten der Aussteller zentral gebündelt und mit den Angeboten der Messe Frankfurt intelligent verknüpft. Insgesamt gibt es die Angebotspakete Basic, Advanced und Premium mit jeweils unterschiedlichen Features. Für junge innovative Unternehmen gibt es ein eigenes Start-up-Paket. In allen Angeboten ist eine attraktive Ausstellerpräsentation mit Produkten, Informationen und Ansprechpartnern enthalten – analog zum ISH Contactor – erweitert um die Möglichkeit, direkt über Chatfunktionen sowie der 1-zu-1 Video-Calls mit Kunden in Kontakt zu treten. Wichtigstes Feature: Das intelligente Matchmaking mit passenden Geschäftspartnern zur Leadgenerierung, unterstützt durch künstliche Intelligenz.

Des Weiteren wird es Live-Streamings und On-Demand-Übertragungen des Rahmenprogramms geben sowie eine Terminvergabe für Online-Meetings mit den Ausstellern. Alle Features sind während der Veranstaltung, rund um die Uhr, über die verschiedenen Zeitzonen hinweg, weltweit verfügbar. Das bietet den Besuchern die Möglichkeit zur zeit- und ortsunabhängigen Teilnahme an Vorträgen, Presse-Events, Produkt-Shows, Präsentationen, Sonderschauen und vielem mehr.

Die ISH-Trägerschaft, bestehend aus BDH (Bundesverband der Deutschen Heizungsindustrie), FGK (Fachverband Gebäude-Klima), VDS (Vereinigung Deutsche Sanitärwirtschaft), ZVSHK (Zentralverband Sanitär, Heizung, Klima) und VdZ – Forum für Energieeffizienz in der Gebäudetechnik, hat sich im September 2020 einstimmig für die Durchführung der ISH als digitale Veranstaltung ausgesprochen und unterstützt die ISH digital nach allen Kräften.

Detaillierte Informationen über die ISH digital und die verschiedenen Angebotspakete auf: www.ish.messefrankfurt.com

Quelle: Messe Frankfurt