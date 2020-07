Kastinger als Obmann des oö. Elektro- und Einrichtungsfachhandels bestätigt

Drucken

Hubert Kastinger (im Bild links) engagiert sich seit 1995 aktiv im Gremialausschuss des oö. Einrichtungsfachhandels. Bereits 2000 übernahm er die Obmannfunktion für den oö. Einrichtungsfachhandel. Seit 2010 und der Fusion des oö. Elektrohandels mit dem oö. Einrichtungsfachhandels steht Kastinger an der Spitze dieser Branchen. Darüber hinaus ist er seit 2015 stellvertretender Bundesgremialobmann. In der Gupfinger Einrichtungsstudio GmbH in Schärding beschäftigt er derzeit zehn Mitarbeiter. Zusätzlich ist Kastinger als Vorstandsmitglied der EBS — Private Schule für Einrichtungsberater in Kuchl — tätig.

Folgende Ziele für die Funktionsperiode bis 2025 stehen ganz oben auf Kastingers Agenda:

• Lehrlingsausbildung mit Schaffung des neuen Lehrberufs Wohnraumdesigner

• Evaluieren des Berufsbildes im Sinne Lehre 4.0

• Ständige Aus- und Weiterbildung in beiden Berufszweigen

• Digitalisierung in alle Bereichen

• Abschaffung bürokratischer Hindernisse

Johann Wagner, Gremialobmann-Stellvertreter für die Berufsgruppe des Elektrohandels, begann 2003 seine Selbständigkeit durch den Erwerb einer EHG-Filiale. 2005 gründete er die Firma Exklusiv Elektrohandel & Service GmbH in Bad Hall, die er bis heute mit 8 Mitarbeitern erfolgreich führt. Weiters gründete er im April 2014 ein Export/Import-Büro in Simbach/Bayern und ist seit zwei Jahren Mitglied der Expert-Kooperation. Seit 2011 unterstützt er die Bildungspolitik als Vorsitzender in der Prüfungskommission für den Lehrberuf Einzel- und Großhandelskaufmann.

Andreas Packy war zwischen 2003 bis 2010 Gremialobmann-Stellvertreter des oö. Einrichtungsfachhandels. Seit 2015 ist er als Obmann-Stellvertreter des oö. Elektro- und Einrichtungsfachhandels für die Berufsgruppe des Einrichtungsfachhandels verantwortlich. 1999 übernahm er den Betrieb seines Vaters und kann bereits auf eine 100-jährige Firmentradition zurückblicken. Die Packy GmbH bietet nicht nur Waren der Raumausstattung (Tapeziererbedarf) und Wohnaccessoires, sondern auch Papier- und Schreibwaren, Bastelartikel und Spielwaren an.

Quelle: WKOÖ