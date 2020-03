Kind + Jugend 2020 mit neuer und optimierter Hallenplanung

Drucken

Das muss erst einmal jemand nachmachen: 60 Jahre erfolgreiche Marktpräsenz, kontinuierlicher Markenaufbau zur weltweit führenden Messeplattform, seit Jahrzehnten zentraler Handelsplatz für international erfolgreiche Produkte, Innovationstreiber und gleichzeitig Trendspiegel einer gesamten Branche. Gerade auch wegen regelmäßiger Anpassungen des Messekonzepts an die Erfordernisse des Marktes blieb die Kind + Jugend über Jahrzehnte erfolgreich als Messe, als Informationshub und als Neuheiten-Schaufenster. Dies bestätigen auch die Anmeldezahlen für die kommende Kind + Jugend vom 17. bis 20. September 2020. Schon jetzt haben 70 Prozent der rd. 1.200 erwarteten Unternehmen ihre Teilnahme angekündigt, darunter wieder viele marktführende Firmen und Brands. Auch die Resonanz zur neuen Hallenplanung der Messe ist überwiegend positiv. Denn pünktlich zum 60jährigen Jubiläum nimmt die Kind + Jugend eine weitere Anpassung vor. Statt der bisherigen Halle 4.1 wird die Messe in Zukunft die Hallen 3 und 2 im Kölner Messegelände belegen. Auch die bisher genutzte Halle 11.3 wird in der neuen Konstellation aufgehen, die somit eine weiter optimierte Besucherführung und damit noch attraktivere Präsentationsmöglichkeiten für die Aussteller bietet.

Durch die Anbindung der Hallen 2 und 3 werden auch in Zukunft die bisherigen Eingänge Ost und West mit den entsprechenden Fazilitäten genutzten werden können. Beide Hallen sind außer vom Eingang West auch von der Halle 11 sowie von der Piazza aus kommend zu erreichen. Die neue Wegeführung bindet darüber hinaus die Piazza mit ihren gastronomischen Freiluftangeboten noch besser ein. Durch die Auflösung der Halle 11.3 entfällt die dritte Hallenebene, der Besucherfluss findet ausschließlich über zwei Hallenebenen statt.

Zuletzt wurde die Kind + Jugend erfolgreich im Jahr 2017 erweitert. Fläche, Aussteller- und Besucherzahlen entwickelten sich in der Folge überaus positiv. Die neue Hallenbelegung 2020 zielt nun vor allem auf noch mehr Übersicht, klarere Zuordnungen, kürzere Wege und eine optimierte Aufenthaltsqualität ab.

Auch weitere Planungen für die Kind + Jugend 2020 kommen voran. So nimmt das Eventprogramm zur Messe bereits deutlich Form an. Die Ausschreibung zur Beteiligung am renommierten Innovation Award ist ebenso auf den Weg gebracht wie die zum Kids Design Award. Für beide Wettbewerbe liegen die ersten Bewerbungen vor. Bis Ende Juni können noch Bewerbungen für den Innovation Award eingereicht werden. Für den Kids Design Award sollten die Bewerbungen Anfang Juni die Koelnmesse erreichen.

Zum Eventprogramm der Kind + Jugend gehört auch 2020 wieder die Bühne des Trend Forums. Hier werden nicht nur am ersten Messetag die Innovation Awards und der Kids Design Award verliehen, sondern es finden an verschiedenen Messetagen auch Vorträge und Präsentationen zu aktuellen Trendthemen rund um Baby- und Kleinkinderausstattung in verschiedenen internationalen Märkten, Produktvermarktung, Zielgruppen und andere Handelsthemen statt.

Um das 60jährige Jubiläum der Kind + Jugend zu würdigen, soll es u. a. eine Sonderausstellung mit Fotomaterial und Ausstattungsgegenständen geben: Die Kind + Jugend als Spiegelbild einer neuer Generation von Eltern und Kindern und einer engagierten und kreativen Branche, die sie durch die Jahrzehnte mit innovativen Ideen zu Sicherheit, Ästhetik und Mode begleitete.

Die aktuelle Lage immer im Blick, bereitet sich die Koelnmesse damit auf eine erfolgreiche, in sechs Monaten stattfindende Kind + Jugend vor. Sollte diese aufgrund des Corona-Virus verschoben oder abgesagt werden, erstattet die Koelnmesse die bereits bezahlten Besucher-Tickets zurück. Aussteller, die am neuen Termin nicht teilnehmen wollen, erhalten die an die Koelnmesse geleisteten Zahlungen zurück. Die Partner der Messe werden im zweiten Halbjahr frühzeitig über etwaige Tendenzen informiert.

Quelle: Köln Messe