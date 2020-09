Kind + Jugend 2021 eine Woche früher und um einen Tag verkürzt

Gut ein Jahr vor der Kind + Jugend 2021 gibt es tatsächlich schon Neuigkeiten zu verkünden. 2021 wird die Messe um eine Woche nach vorn verlegt und um einen Tag verkürzt. Die Kind + Jugend 2021 findet also von Donnerstag, 09.09, bis Samstag, 11.09.2021, statt. Der bisherige Messesonntag entfällt. Für den wirtschaftlichen Neu-Start sendet gerade jetzt die Verkürzung der Messe das richtige Signal. Ein gestrafftes Ausstellungsprogramm, eine optimierte und auf noch mehr Effektivität ausgerichtete Hallenplanung, ein inhaltlich auf wesentliche Schwerpunkte fokussiertes Eventprogramm geben der Baby- und Kleinkinderausstattungsbranche die richtigen Impulse, um mit überzeugenden Produkten, Strategien und Handelspartnern erneut erfolgreich zu sein. Unterstützt wird dieser Aufbruchgedanke durch das modernisierte Kind + Jugend-Logo, das durch seine kühlen Farben und reduzierte Typografie Sachlichkeit und Zielstrebigkeit ausstrahlt.

Die schon für 2020 angestrebte Hallenoptimierung wird nun 2021 umgesetzt. Statt der bisherigen Halle 4.1 wird die Messe in Zukunft die Hallen 3 und 2 im Kölner Messegelände belegen. Auch die bisher genutzte Halle 11.3 wird in der neuen Konstellation aufgehen. Durch die Auflösung der Halle 11.3 entfällt die dritte Hallenebene, der Besucherfluss findet ausschließlich über zwei Hallenebenen statt. Die neue Hallenbelegung 2021 zielt auf klarere Zuordnungen, kürzere Wege und eine optimierte Aufenthaltsqualität ab.

Um die Wartezeit bis zur Kind + Jugend 2021 zu füllen, bietet die Koelnmesse ab dem ursprünglichen Kind + Jugend-Termin 2020 diverse digitale Inhalte auf ihrer Website und in den Social-Media-Kanälen an. So wird u. a. der Kids Design Award, der renommierte Preis für herausragendes Produktdesign ausstrebender Nachwuchsdesigner, auch in diesem Jahr verliehen. Die Fachjury aus Design, Industrie und Bildung hat eine Rekordzahl von 160 Teilnehmern gesichtet und in einem Online-Voting die 10 überzeugendsten Produkte für den Award nominiert. Wer von den jungen Designern letztendlich den Preis erhalten wird und wer sich eine besondere Erwähnung verdient hat, wird am 17.09.2020 – dem eigentlichen ersten Messetag – auf der Kind + Jugend-Website verkündet und mit Fotos der Produkte veranschaulicht. Weitere Inhalte werden im Laufe der nächsten Monate regelmäßig folgen und in den Social Media-Kanälen angekündigt. Wer sich mit Branchenteilnehmern aus aller Welt vernetzen möchte, sollte nicht versäumen, der „Matchmaking 365-Community“ beizutreten.

Quelle: Messe Köln