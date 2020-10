Kinvaro T-Slim von GRASS mit German Design Award ausgezeichnet

Eine hochklassig besetzte internationale Jury vergibt jährlich den vom Rat für Formgebung ins Leben gerufene German Design Award. Ausgezeichnet werden Produkte und Projekte, die in der internationalen Designlandschaft wegweisend sind. Das Ziel: eine designorientierte Wirtschaft voranzubringen. Und diese Anforderungen erfüllt Kinvaro T-Slim in den Augen der Jury, die das Bewegungs-System in der Kategorie „Excellent Product Design – Furniture“ auszeichnete.

„Wir freuen uns über die zweite Auszeichnung von Kinvaro T-Slim“, sagt Albert Trebo, Geschäftsführer bei GRASS. „Wir haben mit Kinvaro T-Slim ein Produkt entwickelt, das wirklich einzigartig am Markt ist, und mit seiner Gestaltung Möglichkeiten eröffnet, die kein anderes Produkt bietet.“

Kinvaro T-Slim ist das dünnste, effizienteste Klappen-System, das GRASS je entwickelt hat. Er vereint puristische Ästhetik, höchste Stabilität und die Kunst der perfekten Bewegung auf beispiellose Weise. Das Klappen-System fügt sich nahezu unsichtbar in das Möbelstück ein, eröffnet so neue Möglichkeiten für den Oberschrank und bietet Möbeldesignern und Konstrukteuren maximale Flexibilität. Neben dem ästhetischen Plus bringt die Reduktion einen weiteren Nutzen: Das Klappen- System braucht nur wenig Platz, sodass der vorhandene Stauraum optimal genutzt werden kann. Weitere Informationen finden Sie unter www.grass.eu

Quelle: GRASS