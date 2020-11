Komfort für gehobene Ansprüche

Mit viel Know-how und Liebe zum Detail kreieren die Polstermöbelexperten von ADA solche Multitalente. Exzellente Optik und Wohnkomfort auf höchstem Niveau spielen ineinander – und zeigen, was österreichische Qualitätsarbeit ausmacht.

Qualität beginnt bei ADA mit erlesenen Materialien und einer sorgfältigen Verarbeitung. Ein großer Handarbeitsanteil und traditionelle Fertigungstechniken werden mit modernen Technologien kombiniert, wodurch auch individuelle Kundenwünsche umgesetzt werden können. Zum Einsatz kommen hochwertige Bezugsstoffe, die gemeinsam mit den Hölzern der Terra-Kollektion eine angenehme Wohlfühlatmosphäre schaffen. Denn eine nachhaltige, ressourcenschonende Produktion gehört ebenso zur Philosophie von ADA wie der hohe Design- und Komfortanspruch. Neben den feinen Bezugsmaterialien laden großzügige Sitz- und Liegeflächen zum Entspannen ein. Dabei sorgt der hochwertige Kaltschaum im Aufbau für eine bequeme Polsterung und gemütliche Stunden.

Besondere Entspannungsmomente bieten die Modelle von ADA AUSTRIA premium durch die raffinierten Relaxfunktionen. So begeistert die Sitzgruppe Amsterdam mit einem Zusammenspiel aus edlem Design und smarten Features: Verstellbare Nackenstützen, klappbare Rückenlehnen und die Herz-Waage-Funktion, die eine optimale Durchblutung des Körpers fördert, bieten exklusiven Komfort mit Wellnessfaktor. Cleveres Extra: Der integrierte Tisch ermöglicht ein praktisches Ablegen des iPads oder Laptops. Wunderbar wandelbar ist auch die Wohnlandschaft Dortmund. Die klappbaren Rückenlehnen ermöglichen ein komfortables Anlehnen in jeder persönlichen Lieblingsposition und wer mehr Platz braucht, nutzt einfach die Sitztiefenverstellung. Luxuriös wird es mit der großzügigen Relaxliege von Verona. Noch nie war eine Sitzgruppe so individuell und flexibel. Die freistehenden Rückenkissen lassen sich ganz nach den persönlichen Vorlieben verschieben. Das stützende Nackenkissen ist lose und somit frei positionierbar, ebenso wie die Armlehne, die sich dank Rasterverstellung individuell einstellen lässt. Das Komfort-Highlight: Verona überzeugt durch die komfortable Relaxliege, die sich per Knopfdruck verstellen lässt. Zudem finden hier auch Übernachtungsgäste einen bequemen Schlafplatz.

Sitzgruppe Amsterdam, ADA AUSTRIA premium

ADA erreicht durch hohe Standards und innovative Ideen eine außergewöhnliche Qualität, die einen spürbaren Mehrwert im Livingbereich schaffen. In jedem gefertigten Stück spiegeln sich die hohen Ansprüche an Design, Komfort und Verarbeitung.

Sitzgruppe Dortmund, ADA AUSTRIA premium

Sitzgruppe Verona, ADA AUSTRIA premium

Weitere Informationen finden Sie unter www.ada.at

Quelle: ADA