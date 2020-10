Konsequent nahtlos: BLANCO bündelt Design und Innovation

Mit hochwertigem Design und richtungsweisenden Innovationen hat Blanco immer wieder neue Maßstäbe gesetzt und breite Anerkennung erfahren. Erst jüngst präsentierten die Kraichgauer mit der Weltpremiere der BLANCO UNIT und dem Soda-Trinkwassersystem ein weiteres

Highlight.

Als Spezialist für den Wasserplatz der Küche will die Unternehmensgruppe im Rahmen der strategischen Neuausrichtung das Produkt-Portfolio konsequent weiterentwickeln und mit nahtlosen Systemlösungen das umfassende Markenversprechen einer Premium- Marke erfüllen. Um dieses anspruchsvolle Ziel zu realisieren, wurden das Design- und Innovationsmanagement zum 1. Oktober 2020 unter einer gemeinsamen Leitung zusammengeführt.

Marcel Moritz übernimmt das neu geschaffene Ressort innerhalb des Bereichs Global Products. Er verantwortet als Director/Head of Design & Innovation die Entwicklung und Gestaltung neuer Produkte und will mit seinen Teams die Potenziale am Wasserplatz konsequent erschließen. Der 35-Jährige studierte Transportation Design am Istituto Europeo di Design in Barcelona und arbeitete bei mehreren renommierten Automobilherstellern, u.a. bei Ferrari, Audi und BMW. Für seinen letzten Arbeitgeber baute Marcel Moritz das „FAW Advanced Design Centre Munich“ auf und war dort als Studio & Project Manager tätig.

Marcel Moritz übernimmt das Design- und Innovationsmanagement der BLANCO Gruppe

