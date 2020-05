Krise meistern – Chance nutzen

Drucken

An keiner Branche gingen die letzten Wochen spurlos vorbei. Kaum ein Bereich, der ohne große Verluste die Corona-Zeit durchleben muss. Kurzarbeit, geschlossene Geschäfte, Angst um Gesundheit, Familie und Existenz. Wem ging das nicht so? Auch die hessische Matratzenmanufaktur dormiente, welche sich seit über 30 Jahren mit nachhaltigen Produkten für den gesunden Schlaf beschäftigt, erlebt die Krise deutlich mit.

Dormiente Geschäftsführer Dr. Rüdiger Plänker: „Knapp 35 Jahre sind wir nun am Markt, aber einer solchen Herausforderung haben wir noch nie gegenüber gestanden“. Unsere Philosophie “nachhaltig, gesund schlafen ohne die Umwelt zu belasten” trifft mehr denn je den Zahn der Zeit und die Umsätze unserer Fachhändler können so auch bei geschlossenen Ladenlokalen gesichert werden.”

Die Händler und Bettenfachgeschäfte mussten für eine lange Zeit schließen, Umsätze brachen weg, Angst und Unsicherheit machte sich breit. Doch dormiente ließ seine Händler nicht im Regen stehen: Im Handumdrehen wurde ein ausgefeiltes Konzept vorgestellt und man zeigte sich durchweg vorbildlich als Ratgeber und Begleiter in der Covid-19-Zeit.

In kürzester Zeit wurde ein Online-Matratzenberater entwickelt, den auch alle Endkunden nutzen können

Dormiente selbst bewarb dieses Tool in den digitalen Medien, schulte die Fachhändler und sorgte so dafür, dass ein erster Kontakt schnell hergestellt werden konnte. Hierdurch wurde eine Online-Schlafberatung mit dem jeweiligen Fachhändler in der Nähe sehr gut möglich. Während viele Unternehmen gerade in den Anfangszeiten von Corona aus Angst verharrten und sich nicht zu helfen wussten, preschte dormiente voran: Es gibt verschiedene Rabatt-Aktionen und Produktpakete, von denen Händler und Endkunde enorm profitieren, alle Händler wurden regelmäßig über neuen Gesetze und Auswirkungen für sich und deren Kunden auf dem Laufenden gehalten, jegliche Unsicherheiten auch für die jeweiligen Regionen half dormiente auszumerzen und es gab unzählige Tipps, wie das Geschäft weiter geführt werden könne.

Doch damit nicht genug: Schnell entwickelte die Marketingabteilung verschiedene und individualisierbare Werbe-Konzepte und gab Hilfestellungen, wie die Händler Ihre Kunden ansprechen und für sich gewinnen können. Man bestärkte und schulte darin, vermehrt lokale Gruppen in den sozialen Medien zu nutzen und sich die neue Solidarität und das Zusammenhaltsgefühl zu nutze zu machen, welche sich seit Corona deutlich verstärkt haben: Den lokalen Händlern soll geholfen werden, denn bei dormiente ist man sich sicher: Die Leute informieren sich im Internet und zeigen eine deutlichere Bereitschaft zu Online-Käufen, doch die perfekte Matratze und das umgebene Schlafsystem kann nur durch persönliche Beratung eines erfahrenen Fachhändlers geschehen.

Weiterhin wurde eine große Kampagne europaweit ausgerollt: Urlaub 2020 = Urlaub im Bett. Das neue Reiseziel: Mein neues Bett.Denn eins ist klar: In dem richtigen Bett ist Zuhause wie Urlaub. Ein schönes Zuhause ist Gold wert – und guter Schlaf stärkt neben einer gesunden Lebensweise enorm das Immunsystmen, da der Körper die Zeit des Schlafens zur Regeneration nutzt. Schmerzfrei und erholt aufwachen lässt auch anstrengende Tage leichter überstehen. Wenn diese dann auch noch gänzliche ohne Plastik und absolut nachhaltig sind: umso besser!

Dormiente beweist: Durch innovative Ideen und Zusammenhalt lassen sich auch große Krisen meistern

In jeder Krise steckt auch eine Chance: Durch das Fernbleiben von Menschenmassen werden in den Meeren wieder Delfine gesichtet und die Luftqualität in den Ballungsgebieten scheint sich schlagartig zu verbessern. Wir sollten uns nun auf die wirklichen Werte besinnen.

Dormiente in Österreich

Der Vertrieb von dormiente in Österreich erfolgt durch die

Agentur Betteninnovationen, Erich Hölzl, Steinholz 2a, 4075 Breitenaich

Mobil: +43664/ 455 60 13, Fax: +43732/2100 22 40 41

info@agentur-hoelzl.at, www.agentur-hoelzl.at

Weitere Informationen finden Sie unter www.dormiente.com

Quelle: dormiente