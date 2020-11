Küche&Co ist als „Digital Champion“ der Gegenwart fit für die digitale Zukunft

Küche&Co wird im Juli von „ServiceValue“ erneut zum „Digital Champion im Bereich Kundenbegeisterung“ gekürt. Der Experte für Einbauküchen mit Sinn für erstklassigen Service und exzellente Qualität lehnt sich danach aber nicht entspannt zurück, sondern baut seine digitale Kompetenz weiter aus und präsentiert nun das „Walk Through“ von 120-Quadratmeter Studios.

Studio virtuell vergrößern

Üblicherweise sind Küche&Co-Studios 200 bis 400 Quadratmeter groß. Jetzt bringt der Einbauküchen-Experte aber auch ein innovatives 120-Quadratmeter-Konzept an den Start. Durch diese kleineren Studios wird es möglich, in Hochfrequenzlagen wie etwa in Einkaufszentren oder Innenstädten präsent zu sein.

Michael Stangl, Geschäftsführer Küche&Co Austria GmbH, erläutert: „Durch dieses hochmoderne Studiokonzept wird weniger Raum für die Umsetzung benötigt. Dadurch können Einsparungen bei Miete und Investment realisiert werden.“ Und da Virtual Reality als Teil der Planung genutzt wird, kann man Kund*innen selbst mit diesem kompakten Studiokonzept das große Spektrum der Küchenvielfalt bieten. Wie so ein Kompakt-Konzept aussehen könnte, kann man sich ab sofort auch selbst anschauen – noch dazu während man etwa zu Hause bequem auf der Couch sitzt. Denn Küche&Co bietet nun die Möglichkeit eines virtuellen Rundgangs durch das kompakte Studio an: Hier geht’s zum virtuellen Rundgang. Kompakt ist aber nicht unbedingt gleichbedeutend mit klein. Vor allem dann nicht, wenn es um das Sortiment geht. Denn durch den Einsatz von VR ist auch in den 120-Quadratmeter-Studios Sortimentsbreite, wie etwa aus den Bereichen Bad, Hauswirtschaftsraum oder Garderobe, möglich. Außerdem können Kunden dank der VR-Ausstellungsräume eine große Vielfalt an Referenzküchen auch auf kleinstem Raum erleben.

Küche virtuell erlebbar machen

Küche&Co konnte auch schon vor Ausbruch der Corona-Pandemie mit seinem umfassenden Digitalkonzept auf voller Linie punkten.Ein besonders effizientes Tool ist dabei die Küchenplanung per Virtual Reality (VR „Ist die Arbeitsplattenhöhe ergonomisch passend? Der Weg zwischen Spüle und Herd nicht zu weit? Oder hängen die Oberschränke vielleicht zu hoch? Im virtuellen Raum lassen sich diese Fragen beantworten. Und je besser ein Kunde sich seine Traumküche vorstellen kann, desto besser ist das für uns bei der Küchenplanung oder zum Vermeiden von Reklamationen – aber natürlich auch für den Kunden selbst“, beschreibt Michael Stangl die Vorteile von VR. Virtuelle Realität ist aber längst nicht der einzige Punktebringer auf dem Weg zum digitalen Champion: Per Videochat, E-Mail oder Telefon bleiben die Berater von Küche&Co auch nach Ausbruch der Corona-Pandemie stets erreichbar. Nicht einmal während des Lockdowns müssen Kund*innen auf eine Beratung verzichten.

Leichter und effizienter arbeiten

Auch für die Küchenfachberater*innen bietet die stetige Ausweitung des Digitalkonzepts viele Vorteile. Besonders bei administrativen Tätigkeiten kann man sich unterstützen lassen: Digitale Features bei den Bestellvorgängen oder der Küchenabnahme erleichtern die Arbeit und sorgen so für Effizienz. Denn wer sein Back Office digital organisiert, hat schließlich viel mehr Zeit für seine eigentliche Aufgabe: Seine Kund*innen kompetent und individuell zu beraten – und das noch dazu mit künstlicher Intelligenz in Form von Küchen-Planungssoftware.

Fit für die digitale Zukunft machen

Und ganz egal, ob neuer Franchisepartner oder alter Hase im Küchengeschäft: Küche&Co bietet vielfältige Schulungsangebote sowie Weiterbildungen zu spezifischen Themen an. Die Wissensvermittlung erfolgt dabei in einer Kombination aus „Training on the Job“ und Theorie-Einheiten an der Akademie. Dabei spielt natürlich auch die Digitalisierung eine große Rolle. Schließlich will man sich bei Küche&Co nicht auf den digitalen Lorbeeren der Vergangenheit ausruhen – sondern auch in der Zukunft seine Kunden als „Digital Champion“ begeistern.

Weitere Informationen finden Sie unter www.kuecheco.at

Quelle: Küche&Co