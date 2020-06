Küchenmeile 2020 – WARENDORF entscheidet sich für Hausmesse am Firmenstandort

Drucken

Stefan Hofemeier, Geschäftsführung Warendorf Küchenfabrik GmbH, erläutert dazu:

“Aufgrund der bekannten und vielfach diskutierten Risiken und Unwägbarkeiten wird Warendorf in diesem Jahr nicht auf Gut Böckel ausstellen. Wir werden die Gelegenheit nutzen, und unser Forum am Standort in Warendorf umfangreich neu gestalten. Dort werden wir unsere bestehenden Kunden und Interessenten begrüßen und die Gespräche im Rahmen der Hausmesse durchführen.”

Weitere Informationen finden Sie unter www.warendorf.com

Quelle: WARENDORF