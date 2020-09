Küchenmöbel von Häcker sind klimaneutral

Sichtlich erfreut zeigt sich daher auch Dirk Krupka, Geschäftsführer Technik bei Häcker: „Es ist großartig, dass wir unseren Kunden jetzt auch diesen zertifizierten Nachweis bieten können. Denn wir wollen zum einen der gestiegenen Sensibilität in der Gesellschaft Rechnung tragen und zum anderen auch zukünfti-gen Generationen eine intakte Umwelt hinterlassen“. Bereits im letzten Jahr hatte die Deutsche Gütegemeinschaft Möbel (DGM) Häcker Küchen als „Klimaneutraler Hersteller“ zertifiziert.



Jetzt sind auch die Küchenmöbel von classic und systemat selbst als klimaneutrale Produkte ausgezeichnet worden. Mehr noch. Die Studie zeigte am Ende sogar eine deutlich positive CO2-Bilanz des Häcker Produktsortiments. Das Thema Nachhaltigkeit und Umweltschutz hat bei den Rödinghausenern einen sehr hohen Stellenwert. Aktuell engagiert sich Häcker Küchen in verschiedenen Umwelt- und Sozialprojekten, die im aktuellen Nach-haltigkeitsbericht transparent dargestellt werden. Dass attraktive Küchen und Klimaschutz Hand in Hand gehen können, beweist die aktuelle Studie jedenfalls eindrucksvoll mit jeder Menge Zahlen und Fakten.

Die Zentrale von Häcker in Rödinghausen

Weitere Informationen finden Sie unter www.haecker-kuechen.de

Quelle: Häcker