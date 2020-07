Küchenspezialist Daniel Gribitz eröffnet den ersten Pop-up-Store Österreichs

Drucken

Heller geht es nicht: Die ursprünglichen Container wurden zu einem rundum verglasten Showroom verbunden. Darin sind ab sofort aktuelle und moderne Küchen zu sehen. Von einem Provisorium kann hier allerdings kaum gesprochen werden. Daniel bietet in seinem Showroom in der Stadionstraße11 alles, was sich ein Kücheninteressent wünschen kann und olina österreichweit anbietet: Höchste Qualität, individuelle Planung und jahrelange Erfahrung in der Küchenbranche.

Daniel Gribitz

Jede olina Küche ist ein Einzelstück, sodass Wohnraumsituation, eigener Stil und persönliches Bedürfnis das Maß aller Dinge sind. olina wickelt das Projekt komplett ab, koordiniert bei Bedarf sogar alle Gewerke. Daniel, als qualifizierte Tischler nimmt mit seinen Mitarbeitern die Montage vor, und 10 Jahre Servicegarantie geben Sicherheit, dass alles auf Dauer passt. „Made in Austria“ hält der Lebensraumspezialist hoch; bei besonderen Anforderungen fertigt man mit den Küchen auch den erweiterten Wohnbereich.

Auch eine Beratung, die ernsthaft auf die Bedürfnisse der Kundschaft eingeht, gehört zum Selbstverständnis. Auf diesem Feld ist Daniel zu Hause, befasst er sich doch schon seit vielen Jahren mit der Kücheninstallation bei olina. Ein Mann der Praxis, der weiß, was geht ‒ auch da, wo wenig zu gehen scheint. Mit dieser Eigenschaft lässt sich das Vertrauen gewinnen, das Daniel im menschlichen Miteinander so wichtig ist.

Wenn der Küchenstudiochef erzählt, dass ihm nichts verhasster sei als Lieferverzüge und Terminverschiebungen, dürfte seinen künftigen Kunden/-innen das Herz aufgehen. Und sollten die Schauobjekte im Showroom jemanden umhauen, kann Daniel übrigens sofort zu Hilfe eilen: Er ist ausgebildeter Rettungssanitäter.

olina Küchen Daniel Gribitz; Stadionstr. 11, 2700 Wiener Neustadt

Weitere Informationen finden Sie unter www.olina.com

Quelle: olina