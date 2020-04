KüchenTreff bietet seinen Händlern 24/7-Unterstützung

Drucken

In besonderen Situationen ist Agilität erforderlich. KüchenTreff hilft seinen Mitgliedern dabei, trotz temporärer Schließung handlungsfähig zu bleiben. Und der Support reicht aufgrund der Corona-Situation nun sogar über die Händler in den eigenen Reihen hinaus: Im Rahmen der seit 1. März 2020 bestehenden Einkaufskooperation mit „Der Küchenring“ stehen die beiden Verbundgruppen aktuell nicht nur in intensivem Austausch über die Einkaufskonditionen, sondern unterstützen sich auch gegenseitig mit Informationen und Handlungsempfehlungen für die Küchenstudios. Um ihren angeschlossenen Händlern das bestmögliche Maßnahmenpaket zu bieten, gehen beide Verbände mit doppeltem Wissen und doppelter Kraft voraus.

Bei KüchenTreff stehen alle Schalter auf „maximalen Support für die Händler“

„Wir sind vom ersten Tag, also seit Mitte März, im intensiven Austausch mit unseren Händlern und haben über das neue Händlerportal „mein.kuechentreff.de“ ein sehr gutes Feedback zu den angebotenen Informationen und Beratungsangeboten erhalten“, sagt KüchenTreff-Geschäftsführer Daniel Borgstedt. „Gerade jetzt brauchen die Händler unsere Unterstützung“, ergänzt der zweite Geschäftsführer Marko Steinmeier. „Deshalb haben wir neben dem neuen Portal bei uns in der Zentrale umgehend eine Arbeitssituation geschaffen, in der alle Hygienebestimmungen und -empfehlungen konsequent umgesetzt werden und in der wir gut arbeiten können, so dass wir wie gewohnt für alle Händler erreichbar sind. Darüber hinaus steht unsere Vertriebsmannschaft den Händlern auch am Wochenende für Fragen zur Verfügung – via Telefon, über Microsoft Teams oder über andere Digitalplattformen.“

Denn der Küchenhandel ist von den derzeitigen Handlungsanweisungen der Regierung stark betroffen: „Unsere Mitglieder können zwar noch bestehende Aufträge abwickeln und bestellte Küchen installieren, das Neukundengeschäft ist jedoch mehr oder weniger zum Erliegen gekommen“, so Marko Steinmeier weiter. „Deswegen setzen wir jetzt alles daran, unseren Mitgliedern dabei zu helfen, wieder Handlungsfähigkeit zu erlangen und ihr Geschäft fit für die Zeit nach der aktuellen Situation zu machen.“ Dabei setzt KüchenTreff besonders auf zwei Komponenten: auf Liquiditätssicherung und auf Online-Neukundengeschäft.

Ausführliche Informationen und Beratung zu tagesaktuellen Entwicklungen und betriebswirtschaftlichen Fragen

Im Online-Händlerportal wurde umgehend eine eigene Rubrik zum Thema Corona eingerichtet, die tagesaktuelle und umfassende Nachrichten zur Entwicklung der Lage bietet. Darüber hinaus sind aktuelle Informationen von Lieferanten und Herstellern ein großer Teil dieser Rubrik. Diese Fakten werden gemeinsam mit dem Küchenring recherchiert und ausgetauscht. „Wir benötigen die gleichen Informationen und Hilfestellungen für unsere Händler – durch die gegenseitige Bereitstellung der relevanten Auskünfte und Daten sparen wir uns doppelten Rechercheaufwand und damit wertvolle Zeit“, berichtet Daniel Borgstedt.

Noch bedeutender ist der Bereich für betriebswirtschaftliche Fragen. Für die Küchenstudios ist es jetzt wichtig, liquide zu bleiben. Hierzu bietet das Portal alle wichtigen Informationen und Webinare zum Thema Kurzarbeitergeld oder zur Beantragung der Fördergelder bei Bund und Ländern. Im direkten Gespräch wird erörtert, welche individuellen Maßnahmen ergriffen werden können, um etwa die Fixkosten zu reduzieren und so die Entwicklung der Liquidität zu beeinflussen.

„Entscheidend ist, für jeden Händler individuell zu ermitteln, wann und in welcher Höhe ein Liquiditätsengpass entstehen kann. Hierfür haben wir ein einzigartiges Liquiditäts-Szenario-Tool entwickelt, welches unser Vertrieb als Basis für die betriebswirtschaftlichen Beratungsgespräche mit den Mitgliedern nutzt“, so Marko Steinmeier. Anhand weniger Klicks wird dem Händler visuell verdeutlicht, wo seine momentanen Stellschrauben liegen, um seine Liquidität auch für die nahe Zukunft sicherzustellen.

Neben dieser ersten Unterstützung durch die Vertriebsmitarbeiter zur Einordnung der Lage greift KüchenTreff auf den langjährigen Partner SEB-Steuerberatung zurück, der die Händler noch intensiver beraten kann und auch kostenlos beim Ausfüllen diverser Antragsformulare unterstützt.

Online-Neukundengeschäft ist wichtiger denn je

„Betriebswirtschaftliche Maßnahmen sind eine zentrale Sache“, so Marko Steinmeier. „Die andere ist mindestens ebenso wichtig: Es gilt jetzt, weiter Küchen zu verkaufen. Wir haben deshalb Hilfsmittel vorbereitet, mit denen unsere Mitglieder ihre Arbeit trotz geschlossener Küchenstudios vorantreiben können.“ Es gibt Anzeigenformate mit dem Slogan „Wir sind weiterhin für Sie da“ für alle Zielgruppen und alle Formate – von Print über Banner bis hin zu Posts in den Social-Media-Kanälen. Auch die Websites der Händler und die Website von KüchenTreff wurden angepasst. Die Endkunden können jetzt gleich von der Startseite in die Planung per Telefon oder Videochat gehen. So und über verschiedene Marketingmaßnahmen und Online-Portale werden Leads generiert, die KüchenTreff an seine Händler weitergeben kann.

Darüber hinaus kommen die bereits bekannten Online-Beratungstools wie z. B. der Küchenkonfigurator von KPS, eine riesige Bilddatenbank für Küchen-Inspirationen, eine umfangreiche Checkliste und Online-Planer zum Einsatz: „Mit den verschiedenen Tools, die wir teilweise schon seit Jahren haben, können Küchenstudios Geschäft generieren – auch wenn sie keine Kunden empfangen können“, sagt Daniel Borgstedt. Über neu installierte Telefonseminare qualifiziert KüchenTreff die Händler für die digitale Online-Beratung.

Als neueste Maßnahme haben sich KüchenTreff und Der Küchenring im Schulterschluss entschieden, ihren Händlern zur Online-Beratung das neu entwickelte Beratungstool von KüchenAtlas zu empfehlen, welches den Mitgliedern über die beiden Verbände vorerst kostenlos zur Verfügung gestellt wird. „Wir müssen das Face-to-Face-Beratungsgespräch in der jetzigen Situation vollumfänglich ersetzen und sehen in diesem Tool derzeit die einzige sehr komfortable und zugleich DSGVO-konforme Umsetzung“, so Marko Steinmeier.

Daniel Borgstedt und Marko Steinmeier, Geschäftsführer von KüchenTreff

Quelle: KüchenTreff