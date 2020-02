KÜCHENTREFF UND KÜCHENRING BÜNDELN IHRE KRÄFTE

Drucken

Beide von ihren Mitgliedern getragenen Verbundgruppen passen in ihrer schlanken Kostenstruktur, Marktausrichtung und Marktbearbeitung optimal zueinander. Ziel dieser Kooperation ist die strategische Zukunftssicherung der mittelständisch geprägten Gesellschafter vor dem Hintergrund des immer stärker werdenden Wettbewerbs.

Mit dieser Kooperation tragen beide Verbände der dynamischen und fortschreitenden Konzentration auf Industrie- und Handelsseite Rechnung. Damit werden sie auch zukünftig ein gemeinsam noch wachstumsstärkerer und verbindlicherer Handelspartner für die Industrie sein.

Der Einkauf wird im Rahmen der Kooperation in Zukunft gemeinsam erfolgen

Beide Verbände bleiben weiterhin rechtlich selbstständig und behalten ihr eigenständiges Verbandsprofil. Wichtigstes Ziel ist es, die Gesellschafter der jeweiligen Verbände im In- und Ausland – in Deutschland und Österreich, in der Schweiz, in den Niederlanden, in Belgien und Luxemburg – durch bestmögliche Einkaufsbedingungen und Synergien im Dienstleistungsbereich optimal zu unterstützen. Mit dieser Kooperation entsteht ein Zusammenschluss von über 1.000 Küchenspezialisten im In- und Ausland. Gemeinsam mit Alliance, dem Schwesterverband von Küchenring, realisiert der neue Verbund im Küchenbereich ein Zentralregulierungsvolumen von über 1 Milliarde Euro.

Quelle: Küchentreff