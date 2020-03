KüchenTreff unterstützt schulische Bildung

Drucken

Ein erfolgreicher Aufruf: Am Freitag, den 6. März 2020 wird Franz Bahlmann von KüchenTreff dem Förderverein der BBS einen Scheck in Höhe von 4.000 Euro überreichen. Mit der Spende unterstützt KüchenTreff die Anschaffung von technischen Geräten durch den Förderverein. „Die BBS hat vor einem Jahr sogenannte Tablet-Klassen in dem Beruflichen Gymnasium eingerichtet“, sagt Hermann Petermann, der Vorsitzende des Fördervereins. „Das Ziel ist es, die Schüler noch besser auf die Digitalisierung vorzubereiten. Mit diesem Konzept sind wir weit vorne und bieten etwas, was andere Schulen nicht bieten.“

Um eine Teilhabe auch für Schüler mit geringen finanziellen Mitteln zu ermöglichen, kam der Förderverein ins Spiel, der sich bereiterklärte, sicherzustellen, dass alle Schüler den gleichen Zugang zu der Aktion erhalten, sprich: dass alle Schüler gleichermaßen mit Tablets ausgestattet werden. „Mithilfe von Sponsoren erwerben wir die benötigten Geräte“, so Hermann Petermann. „In diesem Jahr lief das über die Jubiläumsfeier von KüchenTreff – eine super Idee, die uns sehr hilft!“

Für Franz Bahlmann und sein Team von KüchenTreff ist dieses Engagement eine Selbstverständlichkeit: „Der Fachkräftemangel ist Realität. Man kann sich nicht einerseits darüber beklagen und andererseits nichts dagegen tun. Wir finden, dass die aktive, regionale Nachwuchsförderung auch in den Verantwortungsbereich der Wirtschaft gehört, zumindest teilweise. Und wir freuen uns, dass wir unser Jubiläum für diese Aktion nutzen konnten und damit eine wirklich gute Idee unterstützen.“

Die Übergabe wird auf dem Gelände der BBS in Wildeshausen stattfinden und in einem bunten Rahmen veranstaltet, an dem neben Franz Bahlmann, einigen Kollegen von KüchenTreff, dem Vorsitzenden des Fördervereins Hermann Petermann und dem Schulleiter Jens Haar auch die teilnehmen werden, die sich am meisten über die Spende freuen: die Schülerinnen und Schüler des Beruflichen Gymnasiums.



Spendenübergabe in der BBS Wildeshausen

Weitere Informationen finden Sie unter www.kuechentreff.at

Quelle: Küchen Treff