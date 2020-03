küchenwohntrends München abgesagt

Drucken

Die Vorzeichen für die Veranstaltung – bezogen auf die interessanten Aussteller, die hervorragenden Podium Events sowie der gesamten Inszenierung – deuteten darauf hin, dass die beste küchenwohntrends München entsteht die es jemals gab.

Doch inzwischen hat sich die Situation rund um die mittlerweile weltweit durch das Coronavirus verbreitete COVID-19 leider weiter zugespitzt. Das Ansteckungsrisiko in Deutschland hat sich wegen verstärkter und beschleunigter Verbreitung deutlich vergrößert. Daher hat am Montag unter anderem die bayerische Staatsregierung Veranstaltungen mit mehr als 1.000 Personen einstweilen untersagt. Der bayerische Wirtschaftsminister geht insofern davon aus, dass bis Mitte Mai 2020 keine Messen in Bayern stattfinden werden.

Daher ist jetzt verantwortungsvolles Handeln gefragt, bei dem die Gesundheit aller Fachbesucher, Aussteller, Dienstleister und Mitarbeiter im Vordergrund steht. Aufgrund dieser äußeren und unvorhersehbaren Umstände und auch um einen eventuellen Voraufwand Ihrerseits, der Aussteller und Dienstleister so gering wie möglich zu halten, ist das Team von Trendfairs gezwungen die diesjährige küchenwohntrends München abzusagen.

Dies ist sehr bedauerlich – es ist ein Novum in der 12-jährigen Geschichte dieser beliebten Fachmesse. Dennoch hofft das Team, Sie bei den zukünftigen Veranstaltungen, wie der area30 und der küchenwohntrends austria, begrüßen zu dürfen. Auch die dann folgende küchenwohntrends München 2022 soll wieder ein voller Erfolg für alle Beteiligten werden. Die Branche braucht in dieser herausfordernden Zeit dringend interessante und neue Impulse.

Die nächsten Veranstaltungen:

bis 24. September 2020:www.area-30.de bis 24. September 2020:www.cube30.de

Weitere Informationen finden Sie unter www.trendfairs.de oder unter www.kuechenwohntrends.de

Quelle: trendfairs