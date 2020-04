LAFUMA MOBILIER leistet einen kleinen Beitrag zur Entspannung im Gesundheitswesen

Drucken

Das Wohlbefinden der Menschen ist oberste Priorität: Krankenhäuser in Europa erhalten RELAX-Sessel

Die erste Spende fand am Montag, den 23. März, in Kooperation mit der “Fondation des Hôpitaux de France” statt. Vier Krankenhäuser im Großraum Lyon erhielten je 25 RELAX-Sessel. In der folgenden Woche wurden weitere Sessel an die Krankenhäuser in Montélimar und Grenoble gespendet.

“Um dem Krankenhauspersonal zu helfen und ihm die Möglichkeit zu geben, sich in diesen schwierigen Zeiten zu entspannen, haben wir 150 RELAX Vital Zero-Gravity-Sessel an verschiedene Krankenhäuser in unserer Region gespendet”, erklärt Arnaud Du Mesnil, Geschäftsführer von LAFUMA MOBILIER.

Der klassische Zero-Gravity-Sessel mit speziellen Anforderungen an das Umfeld von Krankenhäusern

Angesichts des schnellen Fortschreitens der Pandemie will LAFUMA MOBILIER einen Beitrag zu den nationalen Bemühungen leisten, indem es dem Gesundheitspersonal die Sessel zur Entspannung in Krankenhäusern zur Verfügung stellt. Der Entspannungssessel VITAL – OFG-zertifiziert (Ein Siegel das die 100%-Herkunft aus Frankreich bezeugt) – verfügt über ein undurchlässiges Sitzpolster, das antibakteriell wirkt und feuerfest ist. Er biete darüber hinaus die klassische Zero-Gravity-Position, die vor allem die Erholung und Entspannung unterstützt.

Der VITAL Relax Sessel von LAFUMA MOBILIER

Vom Lokalen Start zur überregionalen Spendenaktion

Druch seine starke Präsenz auf dem europäischen Möbelmarkt, möchte LAFUMA MOBILIER über die eigenen Landesgrenzen hinaus Verantwortung übernehmen und Solidarität zeigen mit den euro-päischen Nachbarn. So wurden diese Woche beispielsweise die Covid-19 Stationen der Krankenhäuser Saint-Pierre in Brüssel und in Luzern mit den VITAL Relax-Sesseln beliefert.

“Im Namen der Mitarbeiter des Gesundheitswesens danken wir Ihnen nochmals für die Hilfe. Die aktuelle Lage ist sehr angespannt, aber kleine Gesten der Solidarität helfen uns, nicht aufzugeben und diese Situation zu meistern.” Edouard Herriot, Arzt für Intensivmedizin im , CHU Krankenhaus in Lyon

#FranceUnie

Der französische Staatspräsident bedankte sich bei LAFUMA MOBILIER sowie bei allen teilnehmenden Unternehmen.

Der Link zum Interview von Arnaud Du Mesnil General Direktor LAFUMA MOBILIER Emmanuel Macron’s tweet

Quelle: LAFUMA MOBILIER