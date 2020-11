Lechner erweitert seine Dekton®-Kollektion

Um der großen Nachfrage nachzukommen, hat Lechner nun in die Fertigung investiert und erweitert die Kollektion zudem um 11 neue Topdekore. Langlebigkeit, Widerstandskraft, Design – Dekton® spielt in Hinblick auf alle Komponenten, die eine anspruchsvolle Arbeitsplatte ausmachen, in der ersten Liga. Die ultrakompakte, von Cosentino entwickelte Oberfläche setzt sich aus mehr als 20 natürlichen Mineralien zusammen. Ihre Materialeigenschaften werden durch ein einzigartiges Herstellungsverfahren erreicht: Die Sinterpartikel-Technologie (TSP) lässt natürliche Vorgänge deutlich schneller vonstattengehen. Während Naturstein über Jahrtausende unter hohem Druck und unter hohen Temperaturen härtet, beschleunigt TSP diese metamorphen Vorgänge – und bringt ein Material mit exzellenten Produkteigenschaften hervor.

Eine Materialentwicklung, die ihresgleichen sucht

Dekton® ist die kratzfesteste Oberfläche, die auf dem Markt erhältlich ist. Messerklingen oder ähnliche scharfe Gegenstände können der Oberfläche nichts anhaben. Im Gegenteil: Um Messer und andere Werkzeuge zu schützen, sollte stets eine Unterlage genutzt werden. Auch gegen Chemikalien und hartnäckige Flecken ist Dekton® resistent – ebenso wie gegen hohe Temperaturen: Töpfe oder Pfannen können direkt vom Herd auf die Arbeitsplatte gestellt werden, ohne dass dadurch Spuren hinterlassen werden. Was die Abriebfestigkeit anbelangt, ist Dekton® perfekt für alle Bereiche mit hoher Beanspruchung geeignet: Die Oberfläche bleibt selbst dort über die gesamte Produktlebens-dauer erhalten, ohne überarbeitet werden zu müssen.

Design: von elegant bis dramatisch

Auch hinsichtlich des Designs erfüllt Dekton® höchste Ansprüche. Die Arbeitsplatte ist mit ihrer 20-Millimeter-Massivoptik ein Gewinn für jede moderne Küche. 10 Dekore gibt es derzeit, 11 weitere Neuzugänge sind für Anfang 2021 geplant. Für jede Emotion, jede Stimmung, jeden Küchenstil bietet die Dekton®-Kollektion das passende Dekor: Für das Dekor „Laurent“ diente zum Beispiel der Naturstein Port Laurent als Inspiration: ein dramatischer dunkelbrauner Hintergrund wird von goldenen Adern durchzogen – ein Eye Catcher in topmodernen Küchen mit farblich abgestimmten Fronten. Das Dekor „Vera“ wiederum lässt mit seiner Maserung in Kombination mit dem Zementhintergrund die Natur mit dem Industriellen verschmelzen. Der gräuliche Hintergrund ist mit einer blassen Maserung kombiniert – ein Effekt, der mit der Ästhetik konventioneller Farben bricht und die elegantesten Elemente beider Stile hervorhebt. Wer seine Küche klassischer gestalten möchte, findet unifarbene Dekore ebenso wie Marmortöne in der Kollektion, die eine sorgfältig kuratierte Auswahl an hochwertigen Designs bietet.

Lechner Milieubild Dekton 921 Laurent

Und nicht nur neue Dekore bereichern die Kollektion – auch hinsichtlich der Preisgestaltung gibt es Neues: Einige Dekore der Dekton®-Kollektion sind nun zu Einstiegspreisen erhältlich.

Kapazitätserweiterung aufgrund großer Nachfrage

Mit ihren einzigartigen Materialeigenschaften ist Dekton® eine Arbeitsplatte, die ihresgleichen sucht. Aufgrund der stark gestiegenen Nachfrage nach den Arbeitsplatten der Dekton®-Kollektion hat Lechner die Kapazitäten in der Steinwerkstoffhalle deutlich erhöht. Neben neuen Mitarbeitern und der Einführung einer Extraschicht sorgt eine neue Maschine dafür, mit der hohen Nachfrage Schritt zu halten. Die Investition in eine fünfachsige Wasserstrahlmaschine ermöglicht eine deutlich schnellere Bearbeitung der Materialien Naturstein, Quarzstein und Dekton®. Speziell die Ausschnittsbearbeitung für Kochfeld und Spüle wird durch die Maschine beschleunigt.

Steckbrief Produktgruppe: Dekton

Materialstärke: 20 mm Ausführung: Arbeitsplatte und Rückwand

Kanten: gefast

Kurz und bündig: – Arbeitsflächen und Rückwände aus Dekton…

– bestehen zu 100 Prozent aus natürlichen Materialien

– sind ultrakompakt und überzeugen durch ihre Dünnplattenoptik

– sind äußerst temperaturbeständig und resistent gegen Flecken

– sind maximal schnitt- und kratzfest

– bieten ein Höchstmaß an Langlebigkeit

– eignen sich für die Outdoor-Nutzung

Lechner Milieubild Dekton 922

Weitere Informationen finden Sie unter www.mylechner.de

Quelle: Lechner