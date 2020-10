Light + Building – Innovationspreis Architektur+Technik

Zum 21. Mal loben die Architektur-Fachzeitschriften AIT und XIA by AIT in Kooperation mit den Building Technologies-Veranstaltungen ISH und Light + Building der Messe Frankfurt den „Innovationspreis Architektur+Technik“ in Frankfurt am Main aus.

39 Produkte waren mit einer Bewerbung ins Rennen gegangen. Am 1. Oktober 2020 war es dann Aufgabe einer renommierten Jury, die Preisträger in den Bereichen Architektur und Innenarchitektur zu ermitteln. Am Ende eines intensiven Tages standen ein Innovationspreis,

zwei besondere Auszeichnungen und sechs Auszeichnungen fest.

Der Innovationspreis Architektur+Technik richtet sich an Designer und Hersteller innovativer Materialien und Produkte. Er hebt die Bedeutung architektonischer Qualität von Leuchten, lichttechnischen Komponenten, Elektrotechnik sowie Haus- und Gebäudeautomation hervor. „Denn genau diese Qualität bildet die sichere Grundlage für ein Erfolg versprechendes Ergebnis“, unterstreicht Verlagsleiterin Kristina Bacht und fügt hinzu: „Interessanterweise lässt sich besondere Qualität nicht rein digital bemessen. Die Jury hat jedes Produkt auf seine Materialität, Gewicht, Oberflächentextur hin untersucht und konnte multiple Betrachtungswinkel einnehmen.“

(v.r.n.l) Die Juroren Catrin Brändle-Wigand, Christian Simons, Julian Andreas Schoyerer und Matthias Koch diskutieren 39 Produkteinreichungen anlässlich des Innovationspreises Achritektur+Technik

Unter den zahlreichen am Markt angebotenen Produkten werden diejenigen prämiert, die in besonderem Maße den Belangen der Innen-/Architekten entsprechen. Die Auszeichnung würdigt konzeptionelle Lösungen für ausgewählte Objekte und Produkte, die in puncto

Gestaltung und Funktionalität gleichermaßen überzeugen. Wichtige Kriterien bei der Beurteilung sind ebenso die Materialechtheit und die Vielfalt der Anwendungsmöglichkeiten.

Bewegte Bilder

Begleitet wurde die Jurierung des Innovationspreises Architektur+Technik durch die Kamera. Sie hat stimmungsvolle Bilder und Statements der Jury-Mitglieder eingefangen.

Die Jury

Aus ihren jeweiligen Funktionen heraus formten die Jury Catrin Brändle-Wigand, Evangelischer Regionalverband Frankfurt und Offenbach; Matthias Koch, KSP Jürgen Engel Architekten; Julian Andreas Schoyerer, Schoyerer Architeken Syra und Christian Simons,

Schneider+Schumacher Planungsgesellschaft.

Die Preisträger

Ausgezeichnet mit dem Innovationspreis Architektur+Technik 2020 wurde „La Linea“ von Artemide. Besondere Auszeichnungen erhielten „Dot Slim“ von Georg Bechter Licht sowie „Lighting Pad Lounge“ der Nimbus Group. Auszeichnungen gingen außerdem an „Alphabet of Light Circular“ von Artemide, „Ettlin Lux Ambiloom“ von Ettlin Spinnerei und Weberei, „WLAN Touch ac“ von Homeway, „Combina D“ von L&L Luce&Light, „Kombination Brilliant Fit, Flush R-M, Modul 625, Pure I80M“ von Lifa innovative Lichtsysteme und „Curling Wall“ von Serien Raumleuchten.

Visualität, Materialität, Haptik – Die Jury hat die Produkteinreichungen mit allen Sinnen bewertet. Darunter auch „La Linea“ von Artemide. Das Produkt wurde mit dem Innovationspreis Architektur+Technik 2020 ausgezeichnet.

Die Teilnehmer

Insgesamt wurden 39 Produkte eingereicht. Die Hersteller: Albrecht Jung, Artemide, Ayuppie.com Italy, Bartenbach, Bender, Bergmeister Leuchten, Derungs Licht, Erventec / Müllerundröhrig / Gerber Architekten, Ettlin Spinnerei und Weberei, Georg Bechter Licht, GEWISS Deutschland, Gira, Homeway, Kiteo, L&L Luce&Light, LED Linear, Licht Raum Funktion, Lifa | innovative Lichtsysteme, Macrolox, Nichia Chemical Europe, Nimbus Group, Serien Raumleuchten, STR Elektronik Josef Schlechtinger, Top Light, Ulrich Lippert.

Die Light + Building findet vom 13. bis 18. März 2022 in Frankfurt am Main statt.

Weitere Informationen finden Sie unter www.light-building.com oder unter www.light-building.com/innovationspreis

Quelle: Messe Frankfurt/Fotos:AIT – Moritz Bernoully