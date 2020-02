Light + Building – Mehr als schön: Design Plus zeichnet Leuchten-Designs und Gebäudetechnik-Innovationen aus

Drucken

Vier hervorragend designte Pendelleuchten und ein hochwertiger Rauchmelder erhalten die begehrte Best of-Auszeichnung von Design Plus. Dabei hebt die Jury originelle Ideen, klare Formsprache und die Fähigkeit der Objekte hervor, eine besondere Atmosphäre im Raum zu schaffen. Den Nachwuchs-Wettbewerb gewinnen drei innovative, vielseitig einsetzbare Leuchten-Objekte. Besonders erwähnt wird darüber hinaus eine Schalterserie aus Beton, die nicht nur spannende Kontraste ermöglicht, sondern auch ein taktiles Erlebnis schafft, das den Kriterien des Universal Design gerecht wird.

Jurysitzung Design Plus: Stefan Hillenmayer, Oliver Jahn, Julia Knaak, Lutz Dietzold, Sandra Rohlf, Sebastian Brink (v.l.n.r) Quelle: Rat für Formgebung, Christof Jakob

Design Plus powered by Light + Building

Insgesamt erhalten im Rahmen des Wettbewerbs 34 innovative Produkte eine Design Plus-Auszeichnung. Darunter sind neuartige Leuchten, selbstleuchtendes Glas, eine Wallbox für die Aufladung von Elektroautos und unsichtbare Steckdosen. Alle prämierten Produkte werden während der Light + Building vom 8. bis 13. März 2020 in Frankfurt am Main in der Design Plus-Sonderschau in Halle 1.2 gezeigt.

An dem Wettbewerb beteiligten sich 126 Unternehmen aus 24 Ländern mit insgesamt 177 Produkten. Design Plus gilt als einer der bedeutendsten Design-Preise in Deutschland.

Eine unabhängige Fachjury bewertete in einer Sitzung Mitte Januar die Vielzahl an eingereichten Produkten aus den Bereichen Licht und Gebäudetechnik. Zu den Jurymitgliedern gehörten:

Sebastian Brink, Geschäftsführer, Carl Prediger GmbH & Co. KG

Stefan Hillenmayer, Director ID Realization, designaffairs GmbH

Oliver Jahn, Chefredakteur, AD Architectural Digest

Julia Knaak, Architektin, Executive Group Sauerbruch Hutton

Sandra Rohlf, Projektleiterin Lichtplanung, Schatte Gruppe

Design Plus powered by Light + Building wird von der Messe Frankfurt und dem Rat für Formgebung ausgeschrieben und von einer unabhängigen Fachjury vergeben.

Die Gewinnerliste und Bilder der ausgezeichneten Produkte stehen unter folgendem Link zum Download bereit: www.light-building.com/designplus

Die Light + Building findet vom 8.-13. März 2020 in Frankfurt am Main statt.

Weitere Informationen unter: www.light-building.com

Quelle: Messe Frankfurt