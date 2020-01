Looks good! Die Services zur Ambiente 2020

Drucken

Conzoom.Solutions statt „War for talents“. Die im Sommer 2019 lancierte Content-Plattform der Messe Frankfurt präsentiert ab jetzt eine Jobbörse speziell für die Konsumgüterbranche. Mit diesem neuen Service unterstützt das praxisorientierte Portal Unternehmen, Einzelhändler und Handelsagenturen darin, zielgerichtet qualifiziertes Personal zu rekrutieren. Vice versa finden Berufseinsteiger, Fach- und Führungskräfte schnell und übersichtlich ihren Wunschjob in der Branche. Die Idee ist denkbar einfach: Aussteller stellen Vakanzen ein, Arbeitssuchende veröffentlichen ihr Profil. Der Vorteil: Während Conzoom.Solutions an 365 Tagen 24/7 zur Verfügung steht, bietet die Ambiente beiden Seiten die Chance zum persönlichen Kennenlernen im inspirierenden Rahmen der Fachmesse.

Insgesamt umfasst das vielfältige Angebot der frei zugänglichen Website www.conzoom.solutions aktuelle Studien, Trendvorstellungen, Workshops und Anleitungen für den Point of Sale. Neu ist auch der eigene Pressebereich für Journalisten. Darüber hinaus erschließt sie auf einen Blick das gesamte Portfolio an Konsumgütermessen, die die Messe Frankfurt weltweit veranstaltet.

Special Interest Guides

Ethical Style , Contract Business und HoReCa : Für drei der wichtigsten Special Interest-Gebiete auf der Ambiente bietet die Fachmesse wertvolle Instrumente. Die speziellen Ausstellerverzeichnisse führen die Messegäste über alle Angebotsbereiche hinweg zu genau den Unternehmen, die Produkte und Lösungen in ihrem jeweiligen Interessensgebiet anbieten. Markierungen an den Ständen helfen bei der Orientierung in den Hallen. Die Guides liegen zur Messe als Booklets kostenfrei aus. Vorab sind sie über die Online-Austellersuche abrufbar. Ein ganz neuer Service ist die HoReCa Academy in der frisch eingerichteten HoReCa Halle 6.0. Die eigene Plattform ergänzt ab 2020 das große Angebot für das Front of House-Geschäft, das Besucher hier und über die gesamte Ambiente hinweg finden.

Design-Shows und Wissensprogramm

Über das weltweit einmalige Angebot ihrer internationalen Aussteller hinaus bietet die Ambiente ein umfangreiches Rahmenprogramm. Highlights sind unter anderem die Sonderschauen Ambiente Trends, Focus on Design, Solutions und Plagiarius sowie die Ausstellung zum German Design Award. Fachwissen zu den aktuellen Themen des Handels bietet die Ambiente Academy an zwei Standorten in den Hallen 9.1 und 11.1. Einen Überblick über das gesamte Programm finden Fachbesucher im Online Eventkalender .

Neu: Ambiente Podcast

Spannende Storys und Insights rund um die globale Konsumgüterbranche. Der neue Ambiente Podcast bietet aktuelle Themen, die den Markt bewegen, und exklusive Einblicke von internationalen Experten. In den regelmäßigen Folgen sprechen renommierte Designer über die nächsten Gestaltungstrends, Wissenschaftler und Berater erläutern neue Entwicklungen und Strategien. Zur Ambiente 2020 erwartet die Hörer unter anderem ein Interview mit dem Hospitality-Experten Pierre Nierhaus sowie eine Guided Tour durch die Ambiente Trends in der Galleria 1. Der Podcast ist unter www.ambiente-podcast.com und die App „Ambiente Navigator“ abrufbar.

Flott von Halle zu Halle

Die Ambiente ist die weltweit größte Konsumgütermesse und belegt das gesamte Frankfurter Messegelände. Für kurze Wege sorgen sowohl die Minibusse, die alle Hallen ansteuern, sowie der „Kitchen-Houseware-Express“, der die Produktbereiche Houseware & Storage (Halle 12) und Kitchen (Halle 3) miteinander verbindet. Gut zu Fuß unterwegs sind Messebesucher auf den Laufbändern der überdachten Via Mobile, die alle Hallen miteinander verbindet.

App-solut praktisches Tool

Zur Vorbereitung und auf der Messe selbst ist die kostenlose App „Ambiente Navigator“ ein unverzichtbares Tool geworden. Das jeweilige Update steht wenige Wochen vor Messestart im App Store sowie im Google Play Store zum Download zur Verfügung. Zu den vielen praktischen Features zählen der Hallen- und Geländeplan, die Aussteller- und Produktsuche, das Academy- und Eventprogramm sowie aktuelle News und Tweets zur Ambiente. Kostenloses WLAN gibt es selbstverständlich auf dem gesamten Messegelände.

Günstig zur Ambiente

Im Herzen Europas gelegen, ist Frankfurt aus allen Richtungen und mit allen Verkehrsmitteln hervorragend zu erreichen. Wer mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anreist, steigt an den Messehaltestellen fast direkt im Gelände aus. Autofahrer parken bequem im Parkhaus „Rebstock“ und lassen sich mit dem kostenfreien Shuttle-Bus zum Eingang West bringen. Richtig smart wird der Messebesuch mit dem Online-Ticket. Denn der digitale Ticketshop bietet nicht nur alle Tages- oder Dauerkarten zum reduzierten Vorverkaufspreis, die Tickets gelten auch als Fahrkarte für die Bahnen des Rhein-Main-Verkehrsverbundes (RMV) in und rund um Frankfurt. Alle Reiseangebote und Tipps zur Anreise gibt es auf die Ambiente-Website.

Alles Wichtige auf einen Blick

Öffnungszeiten, Tickets, Hotels, Barrierefreiheit und mehr. Alles Wichtige zur Planung des Messebesuchs bieten die Serviceseiten der Ambiente.

Die Ambiente 2020 findet vom 7. bis 11. Februar 2020 statt.

Weitere Informationen finden Sie unter www.ambiente.messefrankfurt.com

Quelle: Messe Frankfurt