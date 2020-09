Luzerner Zentral- und Hochschulbibliothek: Feine Furniere veredeln den Innenausbau

Die Luzerner Bibliothek hat eine überregionale Bedeutung. Sie ist in der ganzen Schweiz schon immer als fortschrittlich bekannt. Ihr gesamter Bücherbestand liegt bei schätzungsweise 1,5 Mio. Stück, wovon nach der Wiedereröffnung rund 50.000 Bücher in der Präsenz-Bibliothek heute der Öffentlichkeit zugänglich sind. Die Architekten suchten für den Innenausbau nach einer speziellen und robusten Holzart, um dem altehrwürdigen Gebäude, dem Innenausbau denkmalpflegerisch und den Anforderungen der täglichen Nutzung gerecht zu werden. Das war in den 1970er und 1980er Jahren anders. Damals wurden Sanierungen immer mit den gerade angesagten Materialien vorgenommen. So kam es, dass im Innenausbau vieler alter Gebäude etwa Kunststoffe oder Teppiche die Originalmaterialien ablösten. „Heute haben Architektur und Innenarchitektur ein anderes Verständnis von Renovierung. Es wird Wert auf Originalität gelegt, möglichst verbunden mit intelligenter Hightech-Produktion. Das kam unseren Furnieren zugute“, erläutert Tobias Scherg, Mitglied der Geschäftsführung der Roser AG, Birsfelden, und Leiter des Geschäftsbereichs Furnier, die Materialauswahl der Architekten.

„In unserem großzügig angelegten konzept.raum erarbeiteten wir mit den Architekten individuelle 1:1 Situationen. Diese diente als Referenz für die spätere konzeptgetreue Umsetzung unserer Ideen. Unsere Wahl fiel auf ‚Ulme Stone‘. Hierbei handelt es sich um ein Ulmenfurnier, das mit einem natürlichen Verfahren farblich verändert wird. Durch eine Eisen-/Gerbstoffreaktion erhält die Holzart einen natürlichen und warmen Farbton und fügt sich dezent in das Gebäude ein. Dank dieses technischen Verfahrens konnten sämtliche furnierte Innenausbauten, wie auch der Parkettboden und die Treppenstufen, farblich homogen gestaltet werden“, erläutert Scherg den planerischen und technischen Prozess.

Nun können die Gäste der Luzerner Zentral- und Hochschulbibliothek nicht nur die vielen Bücher und Sammlungen genießen, sondern auch die feinsinnigen Qualitäten des ursprünglichen Bauwerks. „Das Ulmenfurnier ist dabei zeitlos und von bleibendem Wert. Außerdem ist es robust genug, um den täglichen Anforderungen Stand zu halten. Die Architekten beweisen mit dieser Materialauswahl ihre hohe ökologische Verantwortung“, so Ursula Geismann, Geschäftsführerin der Initiative Furnier + Natur e.V. (IFN).

Die furnierten Bücherregale der Luzerner Zentral- und Hochschulbibliothek sind robust, ökologisch und zeitlos

Separierte Bereiche der Luzerner Zentral- und Hochschulbibliothek ermöglichen ein konzentriertes und ruhiges Arbeiten

Durch die schwebende Geschossdecke wirkt die Architektur leicht und elegant. Furnier ist die erste Wahl bei ökologischen, warmen und individuellen Materialeien

Weitere Informationen zum Thema Furnier unter www.furnier.de oder www.furniergeschichten.de

Quelle: IFN/fotos: Roser AG