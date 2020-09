M.O.W. 2020 – Am Sonntag geht’s los – jetzt registrieren!

Die Besucherregistrierung läuft: Wer die M.O.W. ab Sonntag besuchen möchte, muss sich vorab anmelden. Dafür genügt ein Klick auf www.mow.de. Einfach im Online-Anmeldeportal die persönlichen Daten eintragen und absenden. Jeder Besucher erhält eine E-Mail mit einem QR-Code, der ihn zum Eintritt berechtigt. Die Datenerhebung ist vertraulich und dient ausschließlich zur möglichen Nachverfolgung von Infektionsketten auf Anfrage des Gesundheitsamts. Die Besucherregistrierung ist zentraler Teil des genehmigten Sicherheits- und Hygienekonzepts zur M.O.W. 2020.

Regeln für den sicheren und erfolgreichen Messebesuch

Für den sicheren und erfolgreichen Messebesuch sind neben der vorherigen Anmeldung vor Ort einige Regeln zu beachten, die in Corona-Zeiten für alle selbstverständlich sein sollten, wie Abstand halten, körperlichen Kontakt vermeiden, Hände waschen und desinfizieren. Maskenpflicht besteht in den öffentlichen Bereichen des Geländes, am Platz nicht. Das Messezentrum Bad Salzuflen bietet zudem ein weitläufiges Außengelände mit zahlreichen Outdoor-Bewirtungszonen. Die 17 einzelnen Hallenbereiche sind jeweils durch diverse Ein- und Ausgänge erreichbar. Die Verbindung führt über kurze Wege immer wieder an die frische Luft. Ideale Voraussetzungen also für den geschäftlichen Austausch in der Pandemie. Wie gewohnt ist Service auf der M.O.W. kostenfrei, ebenso wie Eintritt, Bewirtung, Parken, WLAN und Wegweiser. „Wir freuen uns auf den Start der M.O.W.“, so die Veranstalter. „Das Angebot passt. Die gesamte Bandbreite ist vertreten, vom Big Player fürs Volumengeschäft bis zum Spezialisten für die Nische. Die Nachfrage nach neuen Möbeln ist gegeben. Wenn sich alle an die Regeln halten, kann die M.O.W. 2020 nur ein Erfolg für die Branche werden!“

Die wichtigsten Informationen in Kürze

M.O.W. Termin 20. bis 24. September 2020

Öffnungszeiten Sonntag bis Mittwoch 9 bis 18 Uhr,

Donnerstag 9 bis 16 Uhr

Zentralparkplatz Heerserheider Str. 2, 32107 Bad Salzuflen

Eintritt frei (nur Fachbesucher)

Besucherregistrierung erforderlich unter www.mow.de

Quelle: M.O.W.