„Make it wonderful“ mit Küchenlösungen von Franke

Es grenzt fast an ein Wunder… Im Franke Clear Water System wird erstmals Aktivkohle mit einer High-Tech-Membran kombiniert. Diese Kombination ist in der Lage, aus 500 Litern Leitungswasser eine reine, gesunde Erfrischung zu machen. In einem dreistufigen Filterprozess werden zuverlässig mehr als 99% der Bakterien und Viren sowie Keime, Mikroplastik, Rost, Chlor, Gerüche, Pestizide und Arzneimittelrückstände aus dem Leitungswasser entfernt.

Nachhaltigkeit bei FRANKE – ein Filter ersetzt 5oo PET-Flaschen am Stand bei der Swiss-Bau

Weiterhin ist es dem Team von FRANKE gelungen, mit spannenden Kücheninnovationen, clevere Technik mit formschönem Produktdesign zu kombinieren. Dank kontinuierlicher und innovativer Weiterentwicklung in Verbindung mit der Fast-Fix Technologie sind nun alle Spülen der URBAN-Produktfamilie als Einbaulösung sowie flächenbündig einsetzbar. Ebenso erfreulich, dass das Farbsortiment der URBAN-Spülen erweitert wurde und die FRESNO-Produktfamilie um eine Einbauvariante ergänzen werden konnte.

FRANKE Urban

Mythos Kochfeladbzugshaube

Auf drei schicke Neulinge im Portfolio der Dunstabzugshauben dürfen Sie ebenfalls gespannt sein, beispielsweise mit der Erweiterung der MYTHOS-Serie in angesagtem matt-schwarzem Strukturlook. Die erfolgreichen Mythos Kopffreiheitshauben von Franke stehen für minimalistische Ästhetik. Dank modernster Technik in Verbindung mit cleveren Filtersystemen beseitigen sie wirksam Dampf und Gerüche – leistungsstark und ausgesprochen leise bei hervorragender Energieeffizienz. Ein wahrer Eyecatcher ist der neue angesagte matt-schwarze Strukturlook in Wabenoptik. Je nach Lichteinfall erzeugt er jedoch edle Glanzmomente. Darüber hinaus haben Fingerabdrücke auf der geätzten Oberfläche keine Chance, so dass der Reinigungsaufwand deutlich reduziert wird. Mit der neuen Optik ist die 90 cm breite Mythos nun in sechs Glas-Farbvarianten verfügbar. Alle Modelle – mit wahlweise Ab- oder Umluft – überzeugen aber auch durch innere Werte: Sie besitzen die Energieeffizienzklasse A+, sind mit maximal 57 dB flüsterleise und besitzen Bestwerte in der Fettfilter-Effizienzklasse B. Durchdachte Features wie der „Easy Handling“-Aktivkohlefilter sorgen für zusätzlichen Bedienkomfort.

FRANKE Mythos

Quelle: FRANKE