Manlio Armellini, das Herz und die Seele des Salone del Mobile di Milano, ist verstorben

So erinnert sich Claudio Luti, Präsident des Salone del Mobile. Milano erinnert sich an ihn: „Mit Manlios Tod haben wir einen Freund verloren, dessen Hartnäckigkeit und Können es dem Salone del Mobile ermöglicht haben, die weltweit anerkannten Erfolge zu erzielen. Zusammen mit den Unternehmern beaufsichtigte und handhabte er die Entwicklung der führenden internationalen Veranstaltung, nicht nur für das Design. Er initiierte Kulturprojekte, die sich auf die Stadt Mailand auswirkten, er war dahinter und glaubte an das SaloneSatellite-Projekt und nahm die vielen Veränderungen auf, die sich im Laufe der Zeit ereigneten, und entwickelte stets Lösungen und Innovationen, um die Marke Salone zu schützen und zu stärken. Das war auch sein Zuhause und sein Leben, mit seiner Frau Armida an seiner Seite. Den gleichen Weg weiter zu gehen, wird der bestmögliche Tribut sein, den wir einem außergewöhnlichen Mann zollen können, der von uns allen sehr vermisst wird. Ciao Manlio. “

Manlio Armellini

Quelle: Cosmit