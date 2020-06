MAPEI baut auf Digitalisierung – Neue Highlights auf der Website, Social Media und der App

Drucken

Die Händlersuche werden Sie so richtig gut finden

Ab sofort finden Sie Ihren regionalen MAPEI-Händler noch schneller und leichter. Einfach auf mapei.at im Bereich Händlersuche Region, Ort oder Postleitzahl eingeben und schon werden die nächstgelegenen Händler angezeigt. Wählen Sie zur weiteren Eingrenzung noch den Kilometerradius für die Suche und die gewünschte Produktreihe. Auf einen Blick sehen Sie auf der Landkarte eine Übersicht aller Partner. Ein praktisches Tool, das jede Menge Zeit spart und sie direkt zum nächstgelegenen Händler mit Qualitätsprodukten aus dem Hause MAPEI führt.

Die MAPEI MEDIATHEK: praktisch zum Nachschauen

Die MAPEI Mediathek bietet Video-Tutorials mit Schritt für Schritt Anleitungen von Profis, exklusive Einblicke in das Unternehmen und die Produktion sowie „MAPEI live“ bei Messen & Events. Die Mediathek wird ständig um aktuelle Beiträge erweitert. So wie der beliebte You Tube-Kanal, der ebenfalls einen Besuch wert ist.

Neuer Anstrich für Facebook, Instagram & Co.

Auf Social Media bleiben Sie immer up-to-date und erfahren als erster alles Wissenswerte. Zudem profitieren Sie von Gewinnspielen und Aktionen speziell für die Community. Neben dem Businesskanal auf LinkedIn sorgen die neuen Kanäle Facebook und Instagram für frischen Wind. Sie wurden komplett neu eingerichtet und warten mit spannenden Aktionen auf Sie!

Laden Sie auch die MAPEI App herunter

Mit der MAPEI App haben Sie den aktuellen Produktkatalog 2020 immer dabei. Sie können gezielt nach Produkten suchen und diese als Favoriten speichern, um jederzeit schnellen Zugriff zu haben. Technische Datenblätter, Zertifikate und vieles mehr stehen Ihnen ebenfalls jederzeit zur Verfügung. Der praktische Verbrauchsrechner für Fugenmörtel und Dichtstoffe wird hier ebenfalls gern genutzt.

