MAPEI – Ihr verlässlicher Partner am Bau

Mit dem Bestell- & Lieferservice sorgt MAPEI auch weiterhin für die Versorgung mit qualitätsgeprüften Baustoffen in ganz Österreich! Die Abhol- und Außenlager in Brunn/Gebirge und Hall/Tirol bleiben jedoch bis auf weiteres geschlossen. Das Team von MAPEI steht Ihnen gerne in gewohnter Servicequalität für Bestellungen, Beratungen und Informationen zu Express-Zustellungen zur Verfügung:

Tel.: 02783/8891

E-Mail: bestellungen@mapei.at

24h Flexstore – Warenverfügbarkeit kontaktlos, rasch & sicher

Der MAPEI FLEXSTORE in Nußdorf ob der Traisen bietet zahlreiche Vorteile und garantiert Ihnen Sicherheit:

• 24 Stunden Abhollager

• Kontaktlose Abholung Ihrer Waren durch Zugang mittels Code

• Rasche Verfügbarkeit der Produkte

• Unkomplizierte Bestellung und Abholung

Bei MAPEI unterstützen Sie Profis mit Weitblick und Sinn für Nachhaltigkeit.

Produktvielfalt gesammelt in einem Werk

Der aktuelle Produkt- und Preiskatalog 2020 ist ab sofort erhältlich und steht Ihnen auch als PDF-Download unter www.mapei.at zur Verfügung. Für individuelle Auskünfte ist das #Team MAPEI Austria jederzeit gerne für Sie da.

Eignet sich auch perfekt als Lektüre für das Home-Office! 😉

Gemeinsam stark im Kampf gegen das Coronavirus

Die in Mailand ansässige MAPEI-Gruppe spendet 750.000 Euro an das San Raffaele Krankenhaus, die Mailänder Poliklinik und das Luigi Sacco Krankenhaus in Mailand, um zur Bewältigung der aktuellen Gesundheitskrise beizutragen. Ein herzliches Danke an alle, die sich unermüdlich dafür einsetzen, die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.mapei.at

Quelle: MAPEI