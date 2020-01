MAPEI – Startklar für 2020?

Drucken

Auch dieses Jahr bietet MAPEI Austria wieder sein umfangreiches, praxisorientiertes Schulungsprogramm an: Von der „Verbundabdichtung plus“ bis zum richtigen Verlegen der verschiedensten Beläge ist alles dabei, was es auf unserem Fachgebiet aktuell zu wissen gibt! Die Fachexperten DI Anita Wolf und Detlev Hill bieten spannende und exklusive Einblicke in Technik und Forschung.

Für alle Termine stehen nur begrenzte Plätze zur Verfügung, daher schnell anmelden und Wissensvorsprung sichern unter office@mapei.at

Mehr zum diesjährigen Programm der MAPEI Academy und alle Termine finden Sie auf www.mapei.at



Quelle: MAPEI