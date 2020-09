Maximaler Komfort am Wasserplatz in der Küche: BLANCO setzt mit Herbstneuheiten Maßstäbe

Die hochwertigen, perfekt aufeinander abgestimmten Komponenten – Armatur oder Trinkwasser-system, Spülbecken und Abfallsystem – fügen sich als Premium-Komplettlösung nahtlos in das Küchenleben ein. Mit dem neuen Sortiment stellt Blanco bahnbrechende Neuheiten vor: Es handelt sich um vier vorkonfigurierte Units mit innovativen Trinkwassersystemen. Die Systeme verfügen neben ihrer klassischen Funktion – normales Leitungswasser von kalt bis warm – zusätzlich über aufbereitetes Wasser für den individuellen Trinkgenuss nach Gusto. Blanco initiiert damit eine kleine Küchenrevolution. Denn die neuen Units bringen nicht nur maximalen Komfort an den Wasserplatz, sondern tragen aktiv zum nachhaltigen und bewussten Umgang mit Ressourcen bei.

Die Vorteile der kombinierten Einheit zeigen sich in der harmonischen, nahtlos ineinandergreifenden Gestaltung, einer maßgeschneiderten Ergonomie sowie durch platzsparende Effizienz. Neu ist auch die Herangehensweise bei der Planung für den Wasserplatz: So entscheidet man sich zunächst für das gewünschte Trinkwassersystem mit dem passenden Abfallsystem, wählt dann das Becken, das es in verschiedenen Ausführungen gibt – fertig ist die Unit.



Alle Systeme liefern per separatem, schwenkbaren Auslauf gefiltertes Wasser, das je nach Modell auf Knopfdruck kochend heiß oder eisgekühlt und sprudelnd aus dem Hahn kommt. Das spart enorm Platz und Zeit – beim Nudelwasser, das sofort kocht; beim Tee, der sofort aufgebrüht ist; bei der Limonade, die sofort spritzig aufgegossen wird. Auch das Abmessen exakter Wassermengen übernimmt die Armatur. Mit einer legeren Drehbewegung am linken Bedienhebel ist aus einer vordefinierten Skala die Wunschmenge gewählt, mit dem Antippen des Sensors wird der Wasserfluss aktiviert. Die Armatur wird somit zum intelligenten Assistenten, der noch dazu den Umgang mit Wasser nachhaltig und kostensparend gestaltet.

Im Zusammenspiel mit dem Spülbecken und dem Abfall- und Ordnungssystem Blanco Select II entsteht mit Unit eine hochwertige Komfortzone, die keine Wünsche offenlässt. Und auch wenn die deutsche Durchschnittsküche gerade einmal rund 13 Quadratmeter umfasst: Unit beweist, dass nicht die Größe eines Raumes entscheidend ist, sondern seine Organisation; und dass auch in der kleinsten Küche ausreichend Platz für hochwertige Systemlösungen ist. Auf weniger als einem Quadratmeter nutzen Units den im 60 cm breiten Unterschrank verfügbaren Raum optimal. Das gilt gleichermaßen für alle sichtbaren Elemente, wie der cleveren Etagenspüle Etagon mit Extraebene ebenso wie für die unsichtbaren im Unterschrank.

Das Abfall- und Ordnungssystem Select II lässt der neuen Technik im Unterschrank wie der Soda-Einheit, dem Mehrstufenfilter oder dem Titan-Boiler passgenau den benötigten Platz und schafft mit einem integrierten Regalboden sogar noch zusätzliche Ablagefläche. Alle Komponenten funktionieren wie aus einem Guss. Weil alles aus einer Hand kommt, kann somit auch die Montage der einzelnen Elemente reibungslos geschehen. Unit ist somit Ausdruck eines ganzheitlichen Küchenverständnisses, bei dem sich die durchdachte Systemlösung rund ums Wasser nahtlos integriert.

Weitere Informationen finden Sie unter www.blanco.at

Quelle: BLANCO