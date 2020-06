Mehr Stauraum im Bad

Drucken

Private Investitionen ins Badezimmer standen im letzten Jahr hoch im Kurs. Neben Sanitärkeramik und Sanitärarmaturen war auch die Nachfrage nach Badezimmermöbeln hoch. Laut aktuellem BRANCHENRADAR Badezimmermöbel in Österreich 2020 erhöhten sich die Herstellererlöse um 4,1 Prozent gegenüber Vorjahr auf beinahe 57 Millionen Euro. Angeschoben wurde der Markt nicht zuletzt von der wachsenden Anzahl an Wohnungsfertigstellungen. Zuwächse gab es in allen Produktgruppen, insbesondere bei Unterschränken und Schränken mit Spiegel.

Trotz des mehrwöchigen Lockdown erwartet BRANCHENRADAR.COM Marktanalyse auch im laufenden Jahr einen wachsenden Markt, zumal sich durch die erzwungenen Quarantänemaßnahmen viele Haushalte wohl wieder stärker mit der Einrichtungsqualität ihres Zuhauses auseinandersetzten. Dabei könnte da und dort aufgefallen sein, dass die Badezimmereinrichtung erneuerungswürdig ist. Und falls der Badeurlaub heuer ins Wasser fällt, schafft man sich seine Badeoase eben zu Hause.



Die Berechnung wurde mit aller gebotenen Sorgfalt – aber ohne Gewähr – erstellt.

Weitere Informationen finden Sie unter www.branchenradar.com

Quelle: BRANCHENRADAR Badezimmermöbel in Österreich 2020