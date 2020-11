Messe Frankfurt – Nextrade feiert Order-Jubiläum: Danke-Bonus und Trendwelten für Händler

Anlässlich des einjährigen Order-Jubiläums startet Nextrade ab Mitte November eine einmonatige Weihnachtsaktion: Weltweit können sich 200 Händler über eine Gutschrift von 100 Euro freuen. Die Aktion gilt für die ersten 200 Bestellungen, die jeweils ein Ordervolumen von mindestens 500 Euro umfassen. „Pünktlich zur Vorweihnachtszeit wollen wir unseren Händlern gerade unter diesen erschwerten Bedingungen damit die Möglichkeit geben, kostengünstig ihr Weihnachtsgeschäft anzukurbeln und ihr Sortiment aus einer Vielzahl internationaler Topmarken zusammenzustellen,“ so Nicolaus Gedat, Geschäftsführer nmedia.

2020 war ein Jahr mit zahlreichen Meilensteinen für Nextrade – angefangen beim rasanten Wachstum an Teilnehmern binnen weniger Wochen, der erfolgreichen Internationalisierung des Portfolios in zahlreichen Märkten bis hin zum Website-Relaunch samt verbesserter Usability und Dropshipping-Funktion. „Damit hat der B2B-Marktplatz in einem herausfordernden Jahr seine Feuertaufe bestanden. Jetzt ist es Zeit, sich bei den Händlern zu bedanken – für ihre Neugier, ihre Unterstützung und nicht zuletzt für ihre Bereitschaft, die Lernkurve der Plattform mitzugestalten und auch selbst etwas Neues auszuprobieren“, so Philipp Ferger, Geschäftsführer von nmedia sowie Bereichsleiter Tendence und Nordstil. Die Aktion gilt vom 15.11. bis 15.12. 2020 und ist auf maximal 200 Händler beschränkt.

Wöchentliche Trendwelten ab November auf Nextrade

Ein weiteres Zusatzangebot für Händler ist ab November die wöchentlich neu kuratierte Zusammenstellung von Produkten unterschiedlicher Nextrade-Lieferanten in Form von Trendwelten. Ob warme und erdige Farbtöne aus der Natur als übergreifendes Thema oder eine ganz besondere Auswahl zur Weihnachtszeit – mit den Trendwelten erhalten Händler auf Nextrade jede Woche neue Ideen für die Gestaltung ihres Portfolios.

Mit einem Klick auf die einzelnen Bestandteile der Trendwelt gelangen Händler direkt zum Ausstellershop, der die selektierten Produkte anbietet.

Der digitale Marktplatz Nextrade

Das neue digitale Order- und Datenmanagement Nextrade für Lieferanten und Händler der Konsumgüterbranche verlängert die Messe und ermöglicht Bestellungen zu jeder Tages- und Nachtzeit an 365 Tagen im Jahr: www.nextrade.market

Conzoom Solutions – die Plattform für den Handel

Die Wissensplattform Conzoom Solutions bietet dem Konsumgüterhandel ein vielfältiges Angebot wie Studien, Trendvorstellungen, Workshops oder Anleitungen für den Point of Sale. Sie gibt einen Komplettüberblick über das internationale Portfolio der Messe Frankfurt im Konsumgüterbereich und stellt dort gebündelt Informationen für den Handel zusammen. www.conzoom.solutions

Quelle: Messe Frankfurt