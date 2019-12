Messe-Premiere: Best Of Austrian Interior Design Awards auf der Wohnen & Interieur 2020

Drucken

Der Möbel- und Holzbau-Cluster (MHC) der oberösterreichischen Standortagentur Business Upper Austria verfolgt mit dem 2018 erstmals und höchst erfolgreich ausgelobten Austrian Interior Design Award hoch gesteckte Ziele. Mit dem Designpreis sollen vor allem die Leistungen ambitionierter heimischer Designer*) gewürdigt und publik gemacht werden, die österreichische Innenarchitektur und Möbelbaukunst über die Verankerung in der Region, lokale Qualitätsproduktion, engagierte Auftraggeber und eine daraus resultierende Design-Identität definieren. „Die Auszeichnung versteht sich als Qualitätssiegel für Konsumenten, gibt den Designern Selbstbewusstsein und ist eine Bestätigung für Hersteller und Aufraggeber, auf dem richtigen Weg zu sein“, erläutert Cluster-Manager Erich Gaffal.

Den auf Anhieb hohen Stellenwert des Austrian Interior Design Awards belegt die enorme Resonanz auf die zweite Ausschreibung. 2019 hatte die Fachjury die Preisträger in 16 Kategorien aus insgesamt 272 Einreichungen zu ermitteln. Grund genug für Reed Exhibitions, den MHC dazu einzuladen, auf der nächsten Wohnen & Interieur, die vom 18. bis 22. März 2020 in der Messe Wien stattfindet, unter dem Motto „Best Of Austrian Interior Design Awards“ eine Auswahl der Siegerprojekte der Ausschreibungen 2018 und 2019 zu präsentieren. Die zahlreichen Best Of-Exponate werden in zentraler Lage im Premiumbereich der Halle D zu sehen sein, in unmittelbarer Nachbarschaft zu hochkarätigen Designmarken und erstklassigen Interior Designern. Die Betreuung der Austrian Interior Design Award-Ausstellung und die Beratung der Messebesucher wird durch den Möbel- und Holzbau-Cluster erfolgen.

„Wir freuen uns, die Best Of der Austrian Interior Design Award -Bewerbe 2018 und 2019 auf der Wohnen & Interieur 2020 erstmals dem Publikum vorstellen zu dürfen, denn diese Sonderschau deckt sich perfekt mit unseren Intentionen als Veranstalter der größten und bedeutendste Publikumsmesse Österreichs für hochwertige Möbel- und Einrichtung“, sagt Edmund Seliger, Category Manager bei Veranstalter Reed Exhibitions, und verweist dabei auf das mehrstufige neue Konzept der Messe.



Quelle: Reed Exhibtions