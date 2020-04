MHK Group wächst erfolgreich weiter

Drucken

Die MHK Group Dreieich, Dienstleister für mittelständische Fachhandels- und Handwerksunternehmen der Branchen Küche und Wohnen, Sanitär/Heizung/Klima sowie Bauen, kann auch im 40. Jahr ihres Bestehens ausgezeichnete Zahlen verkünden. So wuchs das Unternehmen im Jahr 2019 um 10,5 Prozent auf 6,642 Milliarden Euro. Erwirtschaftet wurde das Ergebnis von den europaweit 3.264 Unternehmen (+173), die zum 31.12.2019 zur Gruppe zählten.

In Deutschland wuchs das Umsatzwachstum 2019 mit 9,8 Prozent auf 4,338 Milliarden Euro deutlich über dem Markt. Auch im Ausland – neben Deutschland ist die MHK Group mit Belgien, Großbritannien, Luxemburg, den Niederlanden, Österreich, der Schweiz und Spanien in insgesamt acht Ländern vertreten – konnte sich die Gruppe mit einem Wachstum von 11,8 Prozent auf 2,304 Milliarden Euro deutlich über Marktniveau behaupten. Positive Impulse kamen vor allem aus den Märkten Niederlande und Belgien.

Auch die Gewinnausschüttung an die Gesellschafter ist außerordentlich hoch. Insgesamt kann die Gruppe 131,3 Mio. Euro an ihre Gesellschafter auszahlen. Das sind 8,8 Prozent mehr als im Vorjahr. „Damit profitieren unsere Gesellschafter so stark wie noch nie von der Kraft der Gemeinschaft“, betont der Vorstandsvorsitzende der MHK Group, Hans Strothoff.

Doppel-Gold für REDDY Küchen

Überzeugen konnte auch REDDY Küchen: Die Zahl der Partner wuchs im In- und Ausland auf insgesamt 82. Das Konzept aus transparenter Preisstrategie und umfangreicher Unterstützung hat sich im 25. Jahr des Bestehens ausgezahlt: Für die hohe Servicequalität wurde REDDY Küchen zum 6. Mal in Folge als „Service-Champion in Gold“ ausgezeichnet. Außerdem gab es für hervorragende persönliche Betreuung durch die Franchisezentrale zum dritten Mal in Folge den „F&C Award in Gold“.

Durchschnittlicher Verkaufspreis steigt

Durch die Kombination aus erstklassiger Beratung, perfekten Dienstleistungen und immer besseren Produkten schafften es die REDDY-Häuser, den Durchschnittspreis einer individuell geplanten Küche auf 8.116 Euro weiter zu steigern (+ 3,89 Prozent). Dass sich die individuell geplante Küche mit bestem Fachhandelsservice bei den Deutschen nach wie vor großer Beliebtheit erfreut, wird auch in den Küchenfachgeschäften der MHK-Verbände musterhaus küchen, Küchen Liga und Küchen Partner deutlich. Sie erreichten eine Steigerung des Küchenverkaufspreises um 2,77 Prozent auf 14.132 Euro.

interdomus Haustechnik feiert 10-jähriges Bestehen

In diesem Jahr begeht nicht nur die MHK Group einen runden Geburtstag. Das erste Jahrzehnt macht jetzt auch interdomus Haustechnik voll. Pünktlich zum 10. Geburtstag kann sich die MHK-Tochter doppelt freuen: Der mitgliederstärkste Verbund für die Branche Sanitär/Heizung/Klima hat auch die Konzept-Führerschaft inne. Die kontinuierlich wachsende Mitgliederzahl zeigt, dass interdomus Haustechnik mit seinem Engagement für das Fachhandwerk auf dem richtigen Weg ist. Wichtiger Erfolgsbaustein der MHK Group ist und bleibt die konsequente Unterstützung der angeschlossenen Handels- und Handwerksunternehmen in allen Tätigkeitsbereichen.

Küchenhandel wählt erneut CARAT zum Sieger

Bei der erlebnisorientierten Küchenplanung liefert CARAT, Europas Marktführer für innovative Küchenplanungs-Software, wichtige Unterstützung. Mit den CARAT-Produkten arbeiten heute mehr als 45.121 Küchenplaner in 45 Ländern. Die Zufriedenheit der Anwender zeigt sich in der jüngsten Umfrage des Brancheninformationsdienstes ‘markt intern‘. Nach jeweils ersten Plätzen in den Jahren 2003 und 2013 ging CARAT zum dritten Mal in Folge als Testsieger der ‘markt intern‘-Kundenbefragung „Leistungsspiegel Küchenplanungssoftware“ hervor. Das eindeutige Ergebnis bestätigt zweierlei: zum einen, dass die eigene Produktentwicklung „Made in Germany“ sowie die langjährigen und vertrauensvollen Kontakte zu Handel und Industrie wichtige Kriterien für eine langfristig erfolgreiche Kundenzufriedenheit sind – zum anderen, dass CARAT sein Versprechen im Sinne seiner Kunden einlöst und getreu der Firmenphilosophie aktiv den Fortschritt gestaltet.

Für Kundennähe und Marktgespür steht auch die CRONBANK. Unter dem Motto „Einfach machen.“ ist die Bank vom Fach längst auch zur Bank der Kooperationen geworden. 41 Kooperationen und mehr als 55.000 mittelständische Firmen- und Privatkunden aus rund 21 Branchen betreut die CRONBANK mit ihren flexiblen Lösungen.

Zur Profilierung des Fachhandels tragen darüber hinaus die fünf erfolgreichen Eigenmarkenkonzepte bei, die vom Einstiegssegment bis hin zum oberen Mittelfeld alle Küchensegmente abdecken.

MHK Corona-Hilfe: aktives Krisenmanagement für Handel und Handwerk

„Die MHK Group wäre nicht die MHK Group, wenn sie nicht sofort und mit schnell wirksamen Mitteln und Maßnahmen die Verantwortung für Mitarbeiter und Partner übernommen hätte“, betont ihr Vorstandsvorsitzender Hans Strothoff. Um der Krise zu begegnen, war und ist ein über Ad-hoc-Maßnahmen hinausgehendes ruhiges und auf die Zukunft ausgerichtetes Vorgehen die Maßgabe. Jedem einzelnen Mitglied wird jegliche Unterstützung geboten. Deshalb sind alle Hilfestellungen darauf ausgerichtet, dass die Gesellschafter einerseits die Krise stemmen, andererseits optimal vorbereitet sind, wenn sie das Geschäft wieder vollumfänglich aufnehmen können.

Im Rahmen eines aktiven Krisenmanagements wurde nach Bekanntwerden der Ladenschließungen die MHK Corona-Hilfe ins Leben gerufen. Das Expertenteam besteht aus Mitgliedern aller Servicegesellschaften. Gemeinsam wurde eine Strategie entwickelt und nach einer dezidierten Beurteilung der Marktlage wurden die Partner über alle notwendigen Themen in zahlreichen Newslettern und Leitfäden informiert. Der Newsletter wird je nach Lage mehrmals täglich versendet. Sämtliche Informationen zu einzelnen Themen wie Kurzarbeitergeld, Steuerstundung, Tilgungsaussetzungen oder KfW-Fördergelder wurden übersichtlich zusammengefasst und verständlich erläutert. Gleichzeitig enthält der Newsletter konkrete Produkt- und Dienstleistungsangebote. Diese unterstützen die MHK-Partner gerade jetzt in ihrem veränderten Geschäftsleben, machen sie fit für die neuen Anforderungen des Marktes und ermöglichen ihnen den Küchenverkauf auch ohne direkten Kundenkontakt.

Einmalige Struktur der MHK zahlt sich aus

Durch die verschiedenen zur Unternehmensgruppe gehörenden Tochtergesellschaften lassen sich schnell Antworten auf fast alle Fragen, aber auch Anpassungen an die neuen Marktgegebenheiten finden.

So kann mit Dienstleistungen von CARAT, macrocom, info-text und der CRONBANK, nahezu der gesamte Verkauf einer Küche inklusive Finanzierung online durchgeführt werden. Hierzu wurden zahlreiche Produkte vorzeitig auf den Markt gebracht, wie die Aufmaß-App Easy Room oder die Installation von Videokonferenz-Lösungen für die Küchenplanung. Hilfsvideos und persönliche Betreuung unterstützen die Partner bei der Einrichtung. Auf diese Weise kann mit dem heutigen Tag der komplette Onlineverkauf wahrgenommen werden – und das mit der gewohnten Fachhandelsberatung.

Die Flexibilität und Handlungsfähigkeit der MHK Group spiegeln auch die entwickelten Marketing- und Kommunikationsmaßnahmen wider. Das Gebot der Stunde, so lange die Geschäfte geschlossen bleiben müssen: weg von Offline, hin zu Online. Die Content-Strategie berücksichtigt das geänderte Kundenverhalten ebenso wie die Bedeutung von Homing und die Notwendigkeit der empathischen Ansprache. Auf diese Weise können die konkreten Maßnahmenpakete für Social Media zielgruppenorientiert und zielgerichtet eingesetzt werden.

Weil die Maßnahmen nur dann erfolgreich sind, wenn sie optimal eingesetzt werden, sind Onlineschulungen und Webinare zur Weiterbildung in diversen Bereichen ebenfalls Teil des umfassenden MHK-Hilfsprogramms und machen die Adaption an die neuen Gegebenheiten auch in diesem Bereich deutlich.

Komplettiert wird das Maßnahmenpaket durch eine Hotline, die per Telefon und E-Mail Fragen und Anliegen rund um die Corona-Hilfe beantwortet. Präsenz und unmittelbare Erreichbarkeit in Zeiten der Unsicherheit und auch der wachsenden Angst, sind der MHK Group besonders wichtig vor allem aber die persönliche Ansprache. Alle für die Allgemeinheit interessanten Fragen und Angelegenheiten münden zudem in den FAQs, die im Intranet der Gruppe jederzeit verfügbar sind. Dies gilt auch für den erstellten Corona-Leitfaden, der generelle und ausführliche Informationen zu allen Themen rund um die Corona-Krise enthält.

Schnelle Liquidität: Änderung des Zyklus für Bonus- und Gewinnausschüttungen

Neben der kontinuierlichen Information war die wichtigste Maßnahme jedoch die schnelle Ausschüttung der Gewinne und Boni an die Gesellschafter. Um ihnen früher Liquidität zuzuführen, wurde außerdem entschieden, spätestens im September eine Teilausschüttung für 2020 durchzuführen. Für den weiteren Finanzbedarf begleitet die hauseigene CRONBANK die Gesellschafter bei der Beantragung der KfW-Mittel und garantiert nach Genehmigung eine im Marktvergleich sehr schnelle Bereitstellung der Mittel.

Eigene Corona-Maßnahmen mit Augenmaß

Das Engagement der Gruppe für ihre Partner in Handel und Handwerk erfordert einen äußerst hohen Personaleinsatz seitens der Zentrale. Daher war es erst einmal wichtig, dafür zu sorgen, dass das Corona-Virus die Arbeitsfähigkeit nicht beeinträchtigt: „Oberstes Ziel ist jetzt die Unterstützung unserer Gesellschafter“, so Hans Strothoff. „Daher haben wir über Vertretungspläne und konsequentes Home-Office dafür gesorgt, dass sich die Ansteckungsgefahr reduziert und die Mitarbeiter arbeitsfähig bleiben. Daher werden wir auch weitere Maßnahmen mit Augenmaß treffen.“

Mehr als 70 Prozent der MHK-Mitarbeiter waren innerhalb von 24 Stunden mit funktionierender Technik im Home-Office. Von dort arbeiten sie an den weiteren Lösungen für Handel und Handwerk. Auch auf das Thema Kurzarbeit ist man in Dreieich vorbereitet: „Es ist sehr wahrscheinlich, dass das Geschäft trotz aller Bemühungen rückläufig sein wird und wir die Intensität in der Zentrale ebenfalls zurückfahren müssen. Aber selbst dann werden wir die Gehaltseinbußen der Mitarbeiter durch Kurzarbeit so kompensieren: Ich möchte es so sagen, kein Mitarbeiter wird auch nur einen Cent durch Kurzarbeit weniger in der Brieftasche haben. Wir stocken auf 100 Prozent auf“, betont Hans Strothoff.

Die MHK Group ist auch in dieser nicht einfachen Phase, optimal auf die Ereignisse eingestellt. Frei nach dem Motto „In jeder Krise steckt auch eine Chance“ geht man die Herausforderungen mit Zuversicht und Optimismus an.

Und weil die Herausforderungen nicht allein die MHK Group betreffen, sondern die gesamte Branche, hat sich Hans Strothoff – auch in seiner Funktion als BVDM-Präsident – dazu entschlossen, das Know-how der MHK Group allen zur Verfügung zu stellen. Seit gestern können Unternehmen ihre Fragen verbandsübergreifend an die Hotline-Nummer 00496103 391-789 richten. Hilfestellungen gibt es außerdem über coronahilfe@mhk.de. Darüber hinaus wird das MHK-Team einmal wöchentlich, am Freitag, die wichtigsten Fragen und Hilfestellungen zusammenstellen und über einen kostenlosen Branchennewsletter versenden. Beziehen können ihn interessierte Unternehmer über coronahilfe@mhk.de. Für Hans Strothoff geht es in dieser Krise auch um die Einzigartigkeit der Branche aus mittelständischem Fachhandel und mittelständischer, inhabergeführter Industrie. Deshalb fordert er: „Lassen Sie uns zusammenstehen!“

Keine Prognose für das Jahr 2020

In den ersten beiden Monaten 2020 gelang es den der MHK Group angeschlossenen Handels- und Handwerksunternehmen erneut, die Umsätze gegenüber dem Vorjahr um mehr als zehn Prozent zu steigern. Jedoch wurde gerade der Handel durch die Corona-Pandemie und die damit verbundenen Schließungen von Ladengeschäften äußerst stark betroffen Das mache den Ausblick so schwer wie selten zuvor. Für die Partner der MHK Group soll der Stillstand nur von sehr kurzer Dauer sein. „Wir stehen unseren Partnern auch in dieser schwierigen Zeit fest zur Seite“, betont Hans Strothoff. So hat der Verband mit der MHK Corona-Hilfe innerhalb weniger Tage ein Konzept auf die Beine gestellt, das es seinen Partnern im Fachhandel ermöglicht, die komplette Küchenberatung und -planung online fortzuführen und das zeigt, dass vieles, was momentan stationär läuft, auch online möglich ist. „Wir haben alle Hausaufgaben gemacht und uns auf jedes Szenario vorbereitet“, so Hans Strothoff. „Und auch wenn wir davon abhängig sind, dass Küchen verkauft werden, bin ich mir sicher, dass wir mit unseren Partnern aus Handel und Handwerk mit Kraft aus der Krise herausgehen werden.“#

