Miele als bester Arbeitgeber, für den besten Kundenservice und für Kundenzufriedenheit ausgezeichnet

Der Kundendienst Verband Österreich hat den Miele Kundendienst bereits zum 17. Mal mit dem KVA Service Award ausgezeichnet. Und last but not least hat die ÖGVS – Gesellschaft für Verbraucherstudien – das größte österreichweite Ranking im Bereich Kundenzufriedenheit veröffentlicht, bei welchem Miele zum Kunden Champion 2020 ausgezeichnet wurde.

Sandra Kolleth: „Namasté“ – eine herzliche Begrüßungsgeste und ein Dankeschön an Kunden, Partner und Mitarbeiter in difficult times.

Mag. Sandra Kolleth, Geschäftsführerin Miele Österreich: „Miele Österreich setzt sämtliche Maßnahmen der Bundesregierung, die unser Geschäft betreffen vollinhaltlich um. Die Gesundheit unserer Mitarbeiter und unser Beitrag zum gesellschaftlichen Wohl stehen dabei an erster Stelle. Gleichzeitig stellen wir für unsere Kunden und Partner einen vollumfänglichen Geschäftsbetrieb sicher und sind für sie da! Ich bin sehr stolz auf das Miele Team, dass das mit seiner tagtäglichen Arbeit ermöglicht. Daher freuen mich die Auszeichnungen und das zahlreiche positive direkte Kunden- Händler- und Mitarbeiterfeedback jetzt ganz besonders!“

Miele ist Österreichs bester Arbeitgeber 2020

Trend hat in Kooperation mit Statista, kununu und Xing im Rahmen eines aufwendigen Verfahrens auch heuer wieder die 300 besten Arbeitgeber Österreichs ermittelt. Dieses Ranking basiert auf einer im Herbst 2019 durchgeführten anonymen Onlinebefragung von Arbeitnehmern, trend-Lesern und Mitgliedern der Karrierenetzwerke Xing und kununu. Zusätzlich wurden Bewertungen auf kununu herangezogen. Insgesamt flossen über 200.000 Urteile aus vier verschiedenen Bewertungskanälen in das Ranking ein. Hierfür wurden 8.000 Arbeitnehmer zufällig und unter Berücksichtigung einer breiten regionalen und soziodemografischen Streuung im Rahmen eines Online-Access-Panels befragt, wie sehr sie ihren Arbeitgeber weiterempfehlen würden. Und hier ging Miele als österreichweiter Gesamtsieger hervor.

Sandra Kolleth, Geschäftsführerin von Miele Österreich freut sich sehr über diese tolle Auszeichnung: „Miele ist ein familiengeführtes Unternehmen. Als einer der erfolgreichsten Premiumanbieter der Welt stellen wir hohe Ansprüche. Wir erwarten von unseren Mitarbeitern Zuverlässigkeit für ihre qualitätsorientierten Aufgaben. Wir lassen ihnen aber umgekehrt viel Eigenständigkeit. Es herrschen bei uns Wertschätzung und Respekt für jeden Einzelnen: Wir geben aufeinander acht – und das nicht erst seit Corona.“

Miele Kundendienst erhält KVA-Service Award im B2B Bereich

Zum 19. Mal hat der Kundendienst-Verband Österreich (KVA) die Service Awards für beste Kundenbetreuung verliehen. Die Kunden bewerten wie zufrieden sie mit der Arbeitsqualität und dem Verhalten der Techniker, sowie der Auftragsannahme und Auftragsabwicklung der Kundendienstorganisation sind. Ziel ist es, die Servicekunden zu überraschen, zu begeistern. Miele gehört auch dieses Jahr zu den Gewinnern und hat mittlerweile bei siebzehn von neunzehn Wettbewerben den Service Award bekommen. Nur Miele bietet bis zu 15 Jahre Ersatzteilverfügbarkeit nach Typenauslauf, stellt damit maximale Gebrauchsdauer sicher und gewährleistet mit Wartungs- und Serviceangeboten Sorgenfreiheit ein Geräteleben lang.

„Für Miele Österreich sind diese Auszeichnungen Bestätigung, dass die Miele Service Organisation ausgezeichnet aufgestellt ist, auch zukünftige Herausforderungen zu meistern. Sie sind uns ein Ansporn, gemeinsam mit unseren Kunden laufend das Dienstleistungsangebot gemäß unserem Motto „Immer besser“ zu optimieren. So hat der Miele Kundendienst seine Prozesse und die schon immer hohen Hygienestandards in Hinblick auf Corona so adaptiert, dass höchstmögliche Sicherheit für Kunden und Mitarbeiter durchgängig gewährleistet ist.“, freut sich DI Martin Meindl, Bereichsleiter Technischer Dienst.

Übernahme des KVA Service Awards durch DI Martin Meindl (rechts im Bild), Leiter Technischer Kundendienst Miele Österreich und Konrad Rathmayr (Assistent Technische Leitung Miele)

Miele ist Kunden-Champion 2020

Die ÖGVS – Gesellschaft für Verbraucherstudien hat den „Branchen-Monitor 2020“ – das größte österreichweite Ranking im Bereich Kundenzufriedenheit – veröffentlicht. In die Kundenbefragung gingen mehr als 340.000 Urteile zu insgesamt 1.802 Unternehmen ein. Miele wurde nicht nur als Kunden-Champion 2020 ausgezeichnet, sondern durfte sich auch über die Auszeichnung als Branchenchampion in allen drei Haushaltsgerätekategorien freuen. Die Kunden kürten Miele in den Bereichen „Waschmaschinen-“ „Kaffeeautomaten-“ und „Kühlschrank-Hersteller“ (jeweils After-Sales-Support) zum Branchen-Champion und bestätigen die hohe Servicequalität von Miele Österreich.

Miele Österreich Geschäftsführerin Mag. Sandra Kolleth freut sich sehr über diese Auszeichnung: „Für Miele Österreich ist diese Auszeichnung der ÖGVS Bestätigung, dass Miele mit seinen hochwertigen Produkten und seinem After-Sales-Service es schafft, dass die Kunden gemäß dem Motto: ,Immer besser‘ den besten Service erhalten und dieser Anspruch mit dieser Auszeichnung gewürdigt wird.“

