Miele: Kreatives Kochen mit dem Dialoggarer

7 Spitzenköche der Jeunes Restaurateurs haben gemeinsam kreative Gerichte entwickelt, die sie bei einer österreichweiten PopUp-Genusstour an einzigartigen Orten servieren werden. Immer mit im Gepäck: der Miele Dialoggarer.

Zum Auftakt in Wien präsentieren die Jeunes Restaurateurs – Andreas Döllerer, Thomas Gruber, Stefan Eder, Lukas Nagl, Josef Steffner, Andreas und Astrid Krainer sowie Thorsten Probost – jeweils eines ihrer Signature Gerichte, das im Miele Dialoggarer zubereitet wurden.

Der Miele Dialoggarer eröffnet bislang völlig ungeahnte Koch- und Genusserlebnisse. Zudem schafft dieser bedingt durch stark verkürzte Garzeiten mehr Freizeit. Beim Dialoggarer von Miele kommt erstmals eine Technologie zum Einsatz, die auf intelligente Weise auf die Beschaffenheit von Lebensmitteln eingeht. So gelingt Fleisch gleichmäßiger und saftiger, Fisch und Gemüse behalten ihre feine Struktur und Teig geht deutlich besser auf. Unterschiedlichste Zutaten eines kompletten Menüs kommen zusammen frisch aufs Blech und werden auf den Punkt gleichzeitig fertig – und dies bis zu 70% schneller als mit herkömmlichen Garverfahren. Scheinbar Unmögliches wird möglich, etwa ein Kalbsfilet in Bienenwachs-Mantel, das Filet ist perfekt auf den Punkt gegart und der Wachsmantel nicht geschmolzen. All dies macht den Dialoggarer auch für Profiköche interessant.

Genusstour durch Österreich

„Einmalig mal 7“ ist die Devise der PopUp-Genusstour mit dem Miele Dialoggarer durch Österreich: 7 Spitzenköche der Jeunes Restaurateurs (JRE) bitten von Februar bis Juli 2020 jeweils maximal 12 Genießer an sieben außergewöhnliche Plätze, die nur für einen einzigen Abend zur Bühne eines fulminanten kulinarischen Erlebnisses werden.

Alle Informationen und Anmeldung unter www.miele.at/chefs-dialog

