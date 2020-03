Miele Österreich steigert erneut seinen Umsatz

Drucken

Miele startete im Jänner 2019 mit einer Weltneuheit, den Geschirrspülern G 7000 mit automatischer Dosierung, ins Jubiläumsjahr 120 Jahre Familienunternehmen. Die Einführung der gesamten Einbaugeräte-Generation 7000 erfolgte im Mai 2019, die durch intelligente Innovationen, Designhomogenität und Flexibilität in der Küchenplanung von Handel und Konsumenten begeistert aufgenommen wurde. Das Geschäft mit den Professional-Geräten für Hotellerie und Gastronomie hat sich ebenfalls weiterhin positiv entwickelt.

Mag. Sandra Kolleth, Geschäftsführerin Miele Österreich, zieht positive Bilanz: „Wir hatten ein wirklich tolles Jahr. Eines der vielen Highlights, die auch wesentlich zum positiven Ergebnis beigetragen haben, war der Launch der Einbaugeräte-Generation 7000. Dabei handelte es sich um die größte Produkteinführung der Unternehmensgeschichte. Mit weltweit 3.000 Modellvarianten in 15 Produktgruppen, wurde rund die Hälfte des Umsatz-Portfolios gedreht. Mit der Generation 7000 bekräftigt Miele seine führende Rolle bei Innovation, Design und Vernetzung. Es handelt sich um die erste Geräteserie, die nahezu durchgängig vernetzbar ist.“

Intelligente Innovationen und Vernetzung bringen hohen Kundennutzen

Stichworte sind hier beispielsweise FoodView und RemoteService. Für FoodView überträgt eine Kamera farbechte Bilder in HD-Qualität aus dem Garraum des Backofens auf Smartphone oder Tablet. Das ist praktisch für all jene Köche, die auf Erfahrungswerte setzen und für die der Blick aufs Gargut wichtig ist. Mit FoodView kann dafür die Backofentür geschlossen bleiben. Sollte sich herausstellen, dass der Brotlaib noch nicht die gewünschte Bräune hat, lassen sich Garzeit oder Temperatur bequem mit dem Smartphone verändern. Dazu muss der Anwender nicht einmal in der Küche sein.

Mit RemoteService werden Softwareupdates einfach per Datenübertragung auf dem Gerät installiert. Bisher war dazu der Besuch eines Servicetechnikers erforderlich. Interessant ist das beispielsweise für Anwendungen oder Services, die erst in zwei oder drei Jahren auf den Markt kommen. Der Kunde entscheidet dann, ob er das Update herunterladen möchte. Außerdem neu: Mit der Generation 7000 können erstmals auch Kochgeräte wie Backofen, Dampfgarer oder Kombimodelle über die Miele@mobile App aus der Ferne gesteuert werden.

Sandra Kolleth: „Die Weiterentwicklung unserer digitalen Kompetenz für das Smart Home bleibt ein wichtiges Innovationsfeld für uns, in das wir stark investieren.“

Miele als Kunden und Branchen-Champion 2019 ausgezeichnet

Die ÖGSV – Gesellschaft für Verbraucherstudien hat den „Branchen-Monitor 2019“ – das größte österreichweite Ranking im Bereich Kundenzufriedenheit – veröffentlicht. Im Rahmen des „Branchen-Monitors Kundenzufriedenheit 2019“ wurde Miele als „Kunden-Champion 2019“ sowie als „Branchen-Champion 2019“ in den Bereichen „Waschmaschinen-, Kühlschrank- und Kaffeeautomaten-Hersteller“ (alle im After-Sales-Support) ausgezeichnet.

Sandra Kolleth: „Wir sind sehr stolz auf das Vertrauen, das uns unsere Kunden ungebrochen seit 65 Jahren auch in Österreich entgegenbringen. Das verpflichtet uns im Sinne unseres Leitbildes „Immer Besser“. Mit vielen neuen Produkten im Haushalts- und Profi-Bereich, perfektem Service und Dienstleistungen für unsere Kunden sowie einem tollen Miele Österreich Team, blicken wir mit großer Zuversicht ins Jahr 2020 und die Zukunft.“

Werk in Bürmoos investiert in die Positionierung als Komponentenlieferant

Der Investitionsschwerpunkt lag dabei in der Zuschnitt- und Umformtechnologie für Edelstahlbleche und –drähte mit ca. 4,5 Mio. Euro. Ein weiterer Schwerpunkt gilt der Oberflächentechnologie. Zudem wurde in Maschinen und Anlagen für die neue Einbaugeräte-Generation 7000 – beispielsweise für Geschirrspüler- und Herdblenden –investiert. Das Werk Bürmoos schloss im Rumpfgeschäftsjahr 2019 (Juli bis Dezember), bedingt durch die planmäßigen Produktverlagerungen nach Italien, mit einem Umsatzrückgang von 3,8 % ab.

Quelle: Miele