Miele Waschmaschinen erhalten Siegel „Geprüfte Hygiene“ von der Hochschule Rhein-Waa

Im täglichen Leben treffen Menschen permanent auf die unterschiedlichsten Arten von Keimen. Insbesondere im Zusammenhang mit immer neu aufkommenden Krankheitserregern gewinnen Hygieneaspekte in der Wäschepflege stark an Bedeutung. Vor allem Familien mit Kindern oder ältere Menschen stellen hohe Anforderungen an die Wäschepflege. Für diese erhöhten hygienischen Anforderungen bieten Miele Waschmaschinen mit zwei Programmen eine über das übliche Maß hinausgehende Sicherheit.

Die Hochschule Rhein-Waal bestätigt Miele Waschmaschinen beste Wirksamkeit gegen Bakterien und vergibt daher das Siegel: „Geprüfte Hygiene“*) für das Programm Baumwolle Hygiene 60 °C und Pflegeleicht 40 °C mit der Option AllergoWash.

Miele Waschmaschinen erhalten das Siegel „Geprüfte Hygiene“* durch die Hochschule Rhein-Waal

*) Geprüft durch die Hochschule Rhein Waal; entfernt jeweils 99,99% von Escherichia coli und Staphylococcus aureus im Programm „Baumwolle Hygiene 60°C“ oder im Programm „Pflegeleicht 40°C“ mit der Option “AllergoWash“.

Quelle: Miele