Mit Licht perfekt in Szene setzen

Schön geplante Küchen entfalten ihre Qualitäten erst im richtigen Licht. Das Mittel der Wahl sind intelligente LED-Leuchten, deren Lichtfarbe und Intensität stufenlos steuerbar ist. Helles, eher kühles Licht mit hoher Farbtreue in den Arbeitsbereichen, warmweißes gemütliches Licht am Esstisch und im Wohnbereich. Individuell programmierbare Leuchtengruppen und Lichtszenen lassen sich per Knopfdruck, per Smartphone-App oder Sprachsteuerung in Sekunden abrufen.

Akzente betonen, Bedienung erleichtern

Das Naber LUMICA® Programm bietet dazu zahlreiche LED-Leuchten: über und unter Schränken, an Griffleisten und Sockeln, in der Nische, als Lichtboden, über der Kochinsel abgehängt von der Decke oder als Spotlight in Ein- und Aufbauversion. Alle lassen sich einzeln schalten. Spannender ist die Vernetzung über das LIC LED-System zu individuellen programmierbaren Gruppen. So ist nach dem Kochen nur ein Klick nötig und die Szene wechselt von “Kochen” zu “Essen”. Der vorher hell erleuchtete Koch- und Arbeitsbereich bildet den stimmungsvollen Hintergrund. Gedimmte LED-Stripes betonen dezent die Griffleisten der Schränke für einfache Bedienung und schnelle Orientierung.

Fernbedienung, App oder smarte Sprachsteuerung

Die 12 Volt LED-Leuchten werden über Konverter einzeln oder in Gruppen mit dem 230 Volt Stromnetz verbunden. Verschiedene einsteckbare Funktionsmodule machen die Konverter intelligent. Sie ermöglichen die Steuerung per Fernbedienung, Türkontakt und Bewegungsmelder oder zusätzlich per Smartphone-App für iOS und Android. So lässt sich eine einfache Installation erweitern und mit einer intelligenten Steuerung aufrüsten. Das optionale LIC Home Base Modul ermöglicht die Verknüpfung der Küchenbeleuchtung mit einer smarten Lichtsteuerung oder einem Smart Home System, unter anderem von Bosch oder Philips Hue. Von hier geht der Weg direkt zu den smarten Lautsprechern von Google oder Amazon: “Alexa, Küche, Kochen” und schon herrschen auf Arbeitsfläche und Kochfeld optimale Lichtverhältnisse.

Auch für Homeoffice & Co.

Die Designleuchten von Naber machen nicht nur in Funktionsräumen eine gute Figur, sondern auch über dem Schreibtisch im Heimbüro sowie im Wohnbereich. So lässt sich die intelligente Lichtsteuerung drahtlos und dezentral auf weitere Räume ausdehnen und komfortabel steuern. Eine ausführliche Broschüre zum LUMICA® LIC LED-System zum Download findet sich auf www.naber.com/infomaterial/.

Quelle: Naber