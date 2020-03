Mit MAPEI meistern Sie jede Herausforderung

Drucken

Beratung 4.0

Persönliche Beratung im Home-Office gefällig? MAPEI ist gerne weiterhin persönlich für Sie da! Die Produktexperten beraten Sie gerne individuell via Video-Calls, z.B. Skype oder Microsoft Teams. Nehmen Sie dazu einfach mit Ihrem Berater Kontakt auf und los geht‘s! Ab sofort können Sie außerdem via Skype bzw. Videotelefonie Ihre Waren bestellen. Mehr Infos dazu erhalten Sie unter +43 2783 8891 oder bestellungen@mapei.at.

Lager voll – Produktion läuft: Auf das #TeamMAPEI Austria ist Verlass

Im Sinne der wirtschaftlichen Verantwortung von MAPEI versorgt das Unternehmen auch weiterhin ganz Österreich mit qualitätsgeprüften Baustoffen. Das bewährte Team produziert und kommissioniert für Sie unter strengsten Gesundheits- und Hygienevorschriften. Die Lager sind voll und die Produktion läuft. MAPEI liefert weiterhin in ganz Österreich – auch Expresszustellungen sind möglich!

MAPEI – Ihr verlässlicher Partner der Baubranche!

Strengste Sicherheitsvorkehrungen für den Schutz der Mitarbeiter

Die Sicherheit der Mitarbeiter von MAPEI, Kunden und Partner hat höchste Priorität. Die Produktion an den Standorten Langenwang sowie Nußdorf ob der Traisen erfolgt unter strengsten Richtlinien. Dabei dürfen die täglichen Gesundheitschecks nicht fehlen! Herzlichen Dank an die Mitarbeiter der Produktion, des Lagers und der Logistik sowie an die Speditionen, die für MAPEI mit Herzblut im Einsatz sind.

Weitere Informationen finden Sie unter www.mapei.at

Quelle: Mapei