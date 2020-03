Münchner Stoff Frühling 2020: OBJECT CARPET zeigt die farbenfrohe Vielfalt

Drucken

Zu den Ausstellern zählt auch in diesem Jahr der Teppichspezialist OBJECT CARPET, der sein innovatives Gestaltungskonzept FORUM FOR GREAT IDEAS sowie die Vielfalt der abgepassten RUGX-Teppiche zeigt.

Nicht nur die Natur blüht im März wieder auf, auch die Showrooms in der Münchner Innenstadt schmücken sich zu dieser Jahreszeit regelmäßig mit den schönsten Farben, Formen und Texturen. Während des beliebten Events Münchner Stoff Frühling trifft sich alljährlich die Einrichtungsbranche in der bayerischen Landeshauptstadt, um die textilen Innovationen namhafter Stoff- und Teppichhersteller zu bewundern. Im Münchner Showroom des Teppichexperten OBJECT CARPET in der Bürkleinstraße erwartet die Besucher ein faszinierender Einblick in die Welt der unbegrenzten Bodengestaltungsmöglichkeiten.

OBJECT CARPET präsentiert sein neues Kreativ-Konzept FORUM FOR GREAT IDEAS, das bereits auf der imm cologne im Januar 2020 für Begeisterung sorgte. Außerdem wird gezeigt, wie die FORUM-Entwürfe mit den abgepassten RUGX-Teppichen von OBJECT CARPET eine stilvolle Verbindung eingehen. Das Eyecatcher-Motiv SHARI aus dem FORUM-Portfolio begrüßt die Besucher schon vor dem Betreten des Showrooms als Schaufensterdekoration. Äußerst spannend und farbenfroh geht es im Innenraum weiter – mit einem abgepassten SHARI-RUGX-Teppich im Zentrum der Präsentation.

Passend zum Frühlingserwachen wird der Showroom von OBJECT CARPET mit einer Wand aus Blumen geschmückt. Und auch auf so manchem Teppich öffnen sich die Knospen: So überrascht das FORUM-Design SOFIA mit einem üppigen, großflächigen Blumenmotiv.

Die 18 aufregenden, in vier hochwertigen Qualitäten und vier Kolorits erhältlichen FORUM-Designs, entwickelt von Kathrin und Mark Patel, machen Lust auf eine individuelle Raumgestaltung. Sie sind als Inspirationsquelle gedacht und sollen Kunden zu eigenen kreativen Entwürfen anregen. Bereits ab 100 Quadratmeter realisiert der Teppichspezialist OBJECT CARPET einzigartige Sonderanfertigungen in äußerst präziser Druckqualität.

Münchner Stoff Frühling (12– 15. März 2020), OBJECT CARPET Showroom München

Bürkleinstr. 10/Ecke Karl-Scharnagl-Ring, 80538 München

Weitere Informationen finden Sie unter www.object-carpet.com

Quelle: OBJECT CARPET