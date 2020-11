Naber und KWC: Exklusivpartnerschaft im deutschen Küchenhandel

Das Unternehmen gehört zu den weltweit führenden Anbietern hochwertiger Armaturen für private und professionelle Anwendungen in Küche und Bad. In Deutschland unterhält KWC wie in vielen anderen Ländern einen flächendeckenden Kundendienst.

Naber erwartet ein vitales Interesse an den Swiss-made Armaturen von KWC bei Küchenplanern und dem Zubehör-Fachhandel und startet mit dem Verkauf bereits im Januar 2021. Alle KWC-Küchenarmaturen werden in Kürze im Onlineshop naber.com präsent sein. Nach dem Log-in ins Händlerportal stehen registrierten Kunden außer den Produktinformationen auch die Preisangaben direkt zur Verfügung. Eine Auswahl der KWC-Armaturen wird im Naber Print-Katalog 2021/22 zu finden sein, den Kunden und Partner im Dezember 2020 erhalten werden.

ARMATE® Livello 4E Fensterarmatur, Edelstahl

KWC und Naber verbindet der Anspruch an exzellentes Design und beste Qualität, denn nur wertbeständige Armaturen mit einem hohen Gebrauchsnutzen sind nachhaltig und bieten Komfort im Küchenalltag. Die Armaturen des Schweizer Herstellers sind in die zuverlässigen logistischen Abläufe am Standort Nordhorn eingebunden sowie in den weitreichenden Kundenservice, den Naber in allen Küchenzubehör-Sortimenten bietet.

Weitere Informationen finden Sie unter www.naber.com

Quelle: Naber