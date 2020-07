Nachruf Othmar Brandstötter, hkt

Drucken

Als Unternehmer ein Spätberufener, gründete er vor 42 Jahren die Haus- und Küchentechnik Handels-GesmbH & Co KG in Linz. Kaum eine Küche in Österreich, in der nicht irgendein Funktionselement oder Accessoire von hkt eingebaut ist. Brandstötter verstand es, die besten Marken und neuesten Trends nicht nur anzubieten, sondern immer auch kurzfristig liefern zu können. Mit viel Fleiß und auch Bescheidenheit, ohne sich je selbst zu schonen, baute er ein stabiles Unternehmen auf, in dem jeder Mitarbeiter geschätzt wurde.

Schon bald nahm er auch auf die Hersteller Einfluss, die ihre Produkte mit seinen Anregungen verbesserten. So stand hkt immer schon als Marke über den Produkten und viele Küchenstudios und auch Möbelhäuser profitierten vom Know-how.

Im November 2004 übernahm hkt den deutschen Branchenkollegen sedia und war ab diesem Zeitpunkt am gesamten deutschsprachigen Markt und im benachbarten Ausland tätig. Erst vor einem Jahr erschien eine unvergleichliche Produktrange an Spülen, Armaturen und Kochfeldabzügen unter der Eigenmarke hkt. Auch wenn Othmar Brandstötter, der bis zu seinem 80. Lebensjahr voll im Geschäft stand, nicht mehr operativ tätig war, hat er die Firma nie aus den Augen verloren und sein Lebenswerk nach wie vor behütet.

Mit ihm hat Oberösterreich einen großen Unternehmer, aber noch größeren Menschen verloren, der geradlinig und unbeirrt seinen Weg ging. Dieser Weg hat nun nach einem erfüllten Leben plötzlich geendet. Um ihn trauern seine Familie, mehr als 100 Mitarbeiter und alle Größen der Küchenbranche in Österreich und Deutschland.

Der Fortbestand der Unternehmen ist mit Sohn Andreas und den Enkeltöchtern Bettina und Linda gesichert.

Da die Beerdigung nur in kleinem Familienkreis stattfindet, haben alle Partner, Freunde, Kunden und Lieferanten die Möglichkeit, sich am Tag zuvor von ihm zu verabschieden:

Am Montag, den 3. August 2020, von 14:00 – 17:00 Uhr

in der Aufbahrungshalle, Park der Begegnung am Stadtfriedhof Linz/St. Martin.

Weitere Informationen finden Sie unter www.hkt.at

Quelle:hkt