NARDI – Folio My special place

Folio mit der luxuriösen und bequemen Rückenlehne, die nahtlos in die großzügige, tiefer gelegte Sitzfläche übergeht, präsentiert sich wie eine einzige und elegante strukturelle Umarmung und ist in zwei Entspannungspositionen verstellbar. Harmonisch und ergonomisch Die großzügige Schale von Folio besteht aus einem gelochten und mit Karomuster verzierten Kunststoffblatt (daher der Name), das sich in einem edel geschwungenen Design zeigt und für ein perfektes Gleichgewicht der Steifheit und Elastizität von Sitzfläche und Rückenlehne sorgt.



Die Flexibilität von Folio ergibt sich durch das Fehlen jeglicher Formunterbrechungen unter Vermeidung jeglicher Verbindungs- oder Drehelemente und ergibt so absolut saubere Linien. Dank einer einfachen und intuitiven Automatik kann die Rückenlehne auf extrem bequeme und sanfte Weise ohne jeglichen Kraftaufwand oder ruckartige Bewegungen geneigt werden. Denn es wurden hochmoderne technische Lösungen für die hohlen Armlehnen entwickelt, unter denen sich ein patentierter manueller Mini-Mechanismus verbirgt, der in der Lage ist, das Gleiten der Spannstangen zu betätigen, um die beiden Positionswechsel zu ermöglichen.



Sorgfältiges Design der Polsterelemente und attraktive Farbauswahl

Das weiche innere Kissen passt sich dank der doppelten Befestigung mit breiten und praktischen Bändern der gesamten Schale eng anliegend und perfekt an. Die individuell gestaltbaren Kissen von Folio mit abnehmbarem Bezug sind in vier speziell für den Outdoor-Bereich ausgelegten Geweben in ansprechenden Farbtönen erhältlich. Die Kollektion Folio sieht außerdem den entspannenden Fußschemel/Hocker Poggio vor, ebenfalls aus glasfaserverstärktem Kunststoff mit Matt-Effekt, der das gleiche gelochte Karomuster des Sessels und wahlweise die weiche und anliegende Polsterung wieder aufnimmt.

Planung und Test Folio entspringt dem Design von Raffaello Galiotto und stellt das Ergebnis eines umfassenden Entwicklungs- und Testprojekts dar. Nur dank des Know-hows des Unternehmens, das es versteht, die Flexibilität und Elastizität des Kunststoffs auszuschöpfen, war es möglich, ein in jeder Hinsicht innovatives, leistungsfähiges und elegantes Sitzmöbel zu schaffen. Folio ist extrem leicht zu desinfizieren, witterungsbeständig, stapelbar und kann zu 100 % recycelt werden.



Weitere Informationen finden Sie unter: www.nardioutdoor.com

Quelle: Nardi