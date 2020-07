Natur!Pur: tilo bringt neue Farbe aufs Parkett

Drucken

Und der Name hält was er verspricht: Die Böden sind optisch von unbehandelten Oberflächen nicht zu unterscheiden. Das natürliche, Innovo NATUR geölte Finish schützt unsichtbar, was dem Parkett die edle Optik von rohem Holz verleiht. Als pures Understatement ist die Natur!Pur-Serie perfekt für alle, die sich Natur pur für ihr Zuhause wünschen.

Und auch die natürliche Auswahl kommt dabei nicht zu kurz. In einer Serie vereint Natur!Pur verschiedene Laub- und Nadelhölzer: von Eiche über Ahorn und Esche bis hin zu Lärche und Zirbe. Die Naturliebhaberin kommt hier auf jeden Fall auf ihre Kosten. Die gut duftende Zirbe, die helle Esche, der edle Ahorn, die standhafte, bodenständige Eiche oder die verästelte Lärche – hier findet sich für jeden Geschmack und jede Raumstimmung der richtige Boden.

Und weil der guten Dinge immer drei sind, präsentiert tilo in einem Eichendekor noch eine Besonderheit. „Softgehobelt“ lautet der Name der exklusiven, neuen Oberfläche. Sie wirkt auf der Eiche unvergleichlich weich und schmeichelnd. Gehobelt und sanft nachbehandelt, überzeugt die Oberfläche mit angenehm weichen Wellen unter den Füßen. Spürbare, natürliche Qualität für alle Sinne also.

RUSTICO TREND Lärche Natur!Pur®

RUSTICO TREND Zirbe Natur!Pur®

Weitere Informationen finden Sie unter www.tilo.com

Quelle: tilo